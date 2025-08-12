Las seis localidades de Aragón con más demanda de alojamiento para el eclipse total de 2026

A un año exacto del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 —el primero que recorrerá España en más de un siglo—, el interés por las escapadas rurales está creciendo de forma notable. Según datos de Airbnb, las búsquedas de alojamientos en municipios situados a lo largo del recorrido del eclipse, que se extiende desde Galicia hasta las Islas Baleares, han aumentado un 830%.

En un contexto en el que alrededor del 75% de los municipios rurales en España —incluidos muchos ubicados en la ruta del eclipse— no cuentan con infraestructura hotelera, los anfitriones en Airbnb jugarán un papel fundamental a la hora de ofrecer a los huéspedes, como familias y grupos, estancias en estos destinos y permitir que los viajeros contribuyan a generar un impacto económico significativo en sus comunidades locales y pequeños negocios.

Este eclipse marcará el inicio del llamado “trío ibérico”, una sucesión de tres fenómenos astronómicos que atravesarán la península en 2026, 2027 y 2028. Se espera que miles de visitantes, tanto nacionales como internacionales, se desplacen a algunas de las zonas rurales con menos habitantes del país, en regiones como Aragón, Asturias, Castilla y León, el País Vasco o Galicia.

En este contexto, Airbnb ha anunciado una colaboración con la Fundación Starlight a través de una ayuda económica destinada a impulsar acciones de formación y sensibilización para anfitriones, viajeros y destinos. El objetivo es fomentar una experiencia responsable y segura del eclipse, promoviendo al mismo tiempo la protección del cielo nocturno como parte del patrimonio natural y cultural de las comunidades que lo acogen.

Los destinos más buscados en la ruta del eclipse

El eclipse solar de 2026 está colocando al mundo rural español en el foco de atención internacional. Municipios situados en la ruta de paso se preparan para recibir a una creciente afluencia de viajeros durante la semana del fenómeno, muchos de ellos atraídos por la posibilidad de vivir una experiencia astronómica única.

Destinos rurales como Teruel y Ariza (Aragón), Guadalajara (Castilla-La Mancha), Reus (Cataluña), Aras de los Olmos (Comunidad Valenciana) o Valldemossa (Islas Baleares) se han convertido en algunos de los lugares más demandados, atrayendo tanto a viajeros locales como internacionales.

Ranking de destinos más buscados:

Teruel (Aragón) Ariza (Aragón) Guadalajara (Castilla-La Mancha) Huesca (Aragón) Reus (Cataluña) Aras de los Olmos (Comunidad Valenciana) Valldemossa (Islas Baleares) Aliaga (Aragón) Arcos de las Salinas (Aragón) Daroca (Aragón) Morella (Comunidad Valenciana)

Los viajeros internacionales, motor del desarrollo rural

Los viajeros procedentes de Estados Unidos y Reino Unido encabezan el crecimiento de búsquedas de alojamientos en Airbnb con motivo del eclipse, seguidos de cerca por los españoles. También crece el interés en mercados como Francia, Alemania, Países Bajos, Italia, Canadá, Eslovaquia y Bélgica.

Esta afluencia de visitantes internacionales no solo refleja el atractivo global del fenómeno, sino que representa una oportunidad económica para las comunidades rurales. Según un informe de AFI, el gasto directo de los viajeros que se alojaron en alquileres de corta duración en municipios de menos de 10.000 habitantes en España alcanzó los 5.563 millones de euros en 2024.

El estudio destaca que los turistas internacionales gastan casi tres veces más que los nacionales: 3.870 millones frente a 1.690 millones de euros. En los municipios más rurales, esta diferencia es aún más notable: el peso del gasto en ocio y actividades es mayor entre los turistas internacionales, beneficiando directamente al comercio local, empresas familiares y autónomos que dinamizan la economía del territorio.

Airbnb multiplica por 40 la oferta de alojamiento rural frente a los hoteles

En los municipios situados a lo largo de la ruta de paso, la oferta de alojamientos en Airbnb supera en una proporción de 40 a 1 a la hotelera. Con cerca del 75% de los pueblos rurales en España sin infraestructura hotelera, Airbnb permite que más personas puedan vivir este fenómeno astronómico único desde distintas zonas del país.

Estas opciones de alojamiento flexibles ayudan a gestionar los picos de visitantes durante eventos como el eclipse solar de 2026, ofreciendo desde alternativas económicas hasta viviendas completas, ideales para familias o grupos.

Alojamientos únicos y adaptados para todos los perfiles

Los viajes en familia son la opción preferida para quienes planean vivir acontecimientos naturales como este eclipse: familias y grupos de más de tres personas representan el 71% de las búsquedas, frente al 21% de parejas y el 8% de viajeros en solitario.

Gracias a las nuevas funcionalidades de Airbnb, los aficionados a la astronomía pueden complementar su estancia con experiencias diseñadas especialmente para ellos, como rutas nocturnas guiadas, encuentros exclusivos para observar el eclipse o visitas a observatorios.

El ‘Fondo de la Comunidad de Airbnb’ apoya a la Fundación Starlight

La Fundación Starlight ha recibido una donación de 35.000 dólares del Fondo de la Comunidad de Airbnb para reforzar su labor en la protección del cielo nocturno, la divulgación científica y el impulso del astroturismo como motor de desarrollo económico sostenible en comunidades rurales.

Reconocida por la UNESCO y avalada por la Unión Astronómica Internacional y la Organización Mundial del Turismo, la Fundación Starlight —creada por el Instituto de Astrofísica de Canarias— trabaja por la preservación de los cielos oscuros frente a la contaminación lumínica y fomenta el diseño de productos turísticos vinculados al firmamento.

Lanzado en 2020, el Fondo de la Comunidad de Airbnb es una iniciativa dotada con 100 millones de dólares a nivel global para apoyar proyectos locales. Cada año, Airbnb realiza donaciones a organizaciones que fortalecen comunidades en todo el mundo, en colaboración con anfitriones locales.