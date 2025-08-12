El sol marca posiciones a un año del eclipse: los aficionados recorren Aragón para encontrar el mejor puesto de observación

Dentro de exactamente un año, el 12 de agosto de 2026, España vivirá su primer eclipse solar total en más de un siglo. Y Aragón será uno de los escenarios más favorecidos para observar este espectacular fenómeno donde, durante más de un minuto, el sol quedará completamente cubierto por la sombra de la Luna. Un momento crítico para el que un buen número de aficionados ya se está preparando.

Desde la Agrupación Astronómica de Teruel reconocen que durante toda esta semana una buena cantidad de sus miembros está recorriendo los diferentes puntos de observación para conocer exactamente cuál será la posición del sol el próximo año, puesto que la variación será mínima para el día exacto del eclipse. "Lo que buscamos son sitios en los que ninguna construcción, árbol o colina pueda estropear el momento", indica el presidente, Fernando García. Además, tratarán de encontrar espacios que no sean muy accesibles para garantizar una observación tranquila, alejada de multitudes y otros eventos previstos.

Este trabajo previo para conocer los lugares idóneos de observación, en previsión a las masificaciones que se esperan para el próximo mes de agosto, también se está haciendo desde el Gobierno de Aragón. Para ello, se ha solicitado la colaboración de los municipios en la cumplimentación de un cuestionario específico. En esta recogida de datos se pretende recopilar la información general del lugar, su accesibilidad, las características físicas del terreno, las infraestructuras y servicios disponibles, el entorno y atractivos cercanos y la experiencia previa en la realización de eventos en el lugar.

¿Dónde se verá en Aragón?

El eclipse de agosto de 2026 será visible, en diferentes grados, en un total de 594 aragoneses. En 157 de ellos, el eclipse tendrá las mejores condiciones de visibilidad posibles, con una duración de un minuto y 43 segundos: 82 de ellos pertenecen a la provincia de Teruel y 75 a la provincia de Zaragoza. Las comarcas más beneficiadas serán Comunidad de Calatayud, Campo de Daroca, Cuencas Mineras, Jiloca, Maestrazgo, Comunidad de Teruel, Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Aragón.

Además, en otros 347 municipios aragoneses el eclipse podrá verse durante más de un minuto; en 62 localidades podrá verse durante menos de un minuto y en 28 se verá solo en parte del municipio. En lo que se refiere a las tres capitales de provincia, tanto en Teruel como en Zaragoza podrá verse durante más de 1 minuto, mientras que Huesca está en la zona de frontera, por lo que solo se podrá observar en parte del municipio.