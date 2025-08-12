Tecnología 'made in' Zaragoza para el metro de Ho Chi Mihn (Vietnam)

La recién inaugurada línea 1 del metro de Ho Chi Minh cuenta con tecnología diseñada en la capital aragonesa. La primera línea de ferrocarril urbano de la capital de Vietnam, que acaba de ponerse en funcionamiento, cuenta con un sistema de comunicaciones Tetra suministrado por Teltronic, una empresa cuya base de operaciones está en Zaragoza desde su fundación hace casi medio siglo y cuyo capital acaba de ser adquirido por el fondo español Nazca.

Como proveedor tecnológico de Hitachi Rail, contratista principal del proyecto, Teltronic ha sido responsable del diseño, suministro e implementación de una solución integral de comunicaciones sobre la tecnología de radio digital Tetra. Incluye tanto la infraestructura de red, que da cobertura a los casi 20 kilómetros de recorrido de la línea, como los equipamientos radio embarcados y consolas de control de los 17 trenes en servicio. Del mismo modo, el sistema cuenta con terminales portátiles y fijos empleados por el personal de mantenimiento y seguridad, así como la solución de centro de control, con un total de seis puestos de operador en dos ubicaciones.

Teltronic ha integrado su solución con otros subsistemas del tren, como el de megafonía e interfonía, o el TCMS (Train Control & Management System). La línea 1 del metro de Ho Chi Mihn, que conecta el centro de la ciudad (Ben Thanh) con el noreste (Suoi Tien), cuenta con 19,7 kilómetros de recorrido, combinando tramos subterráneos y elevados. Este proyecto estratégico busca mejorar la movilidad urbana y reducir la congestión del tráfico en la ciudad más poblada de Vietnam y una de las más dinámicas del sudeste asiático.

“Estamos muy orgullosos de haber contribuido al éxito de este proyecto histórico para Ho Chi Minh. Nuestra tecnología garantiza comunicaciones seguras, fiables y eficientes, fundamentales para la operación diaria del sistema ferroviario”, ha declarado el director de Desarrollo de Negocio de Transporte de la compañía con sede en Zaragoza, Felipe Sanjuan.

Con esta implementación, Teltronic refuerza su posición como referente internacional en soluciones de comunicaciones para transporte masivo, consolidando su presencia en el mercado asiático.