Vox también quiere prohibir en Aragón la celebración pública de fiestas musulmanas
La formación ultra justifica su proposición en las Cortes indicando que se trata "de una práctica cultural ajena a España" e incompatible con la identidad y usos y costumbres españoles
Vox también quiere que se prohíba en Aragón la celebración pública de fiestas musulmanas como la del cordero y, con ese objetivo, tiene desde junio registrada en las Cortes de Aragón una proposición no de ley que espera que se debata al inicio del nuevo periodo de sesiones, a partir de septiembre.
En la propuesta, Vox pretende que las Cortes de Aragón expresen su rechazo a la celebración de la fiesta del cordero en espacios públicos autonómicos o municipales "por tratarse de una práctica cultural ajena a España" e incompatible con la identidad y usos y costumbres españoles.
Además, la formación plantea que las autoridades competentes impidan la consolidación de prácticas culturales foráneas que, en su opinión, "inciden sobre la cohesión social, generando tensiones y conflictos internos, desarraigo y erosión de la identidad nacional".
Vox reivindica, asimismo, el respeto y protección de las tradiciones propias españolas en el espacio público "frente al avance de costumbres ajenas, impulsadas por políticas de cesión ideológica, electoralismo o presión económica".
En esa línea, reclama garantizar la conservación de las fiestas españolas de ámbito nacional, -1 de enero, Año Nuevo; 6 de enero, Epifanía del Señor; Jueves Santo y Viernes Santo; 15 de agosto, Asunción de la Virgen; 1 de noviembre, Todos los Santos; 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, y 25 de diciembre, Natividad del Señor- y que se recuperen en todo el país las del 25 de julio, Santiago Apóstol; 19 de marzo, San José; el Corpus Christi y la Ascensión y el 29 junio, día de San Pedro y San Pablo.
Finalmente, Vox pide se promueva activamente la gastronomía y carnicería tradicionales españolas frente a la expansión de los sellos como el halal.
