Zaragoza refuerza su operativo de emergencias y seguridad con 71 nuevos bomberos

Un total de 71 nuevos bomberos se incorporarán en septiembre al cuerpo municipal de Zaragoza tras superar un largo proceso de oposición y reforzarán así el operativo de emergencias y la seguridad en la ciudad. Según ha compartido el ayuntamiento en una nota de prensa, estos nuevos bomberos permitirán llegar al 98 % de la plantilla, después de haber experimentado un incremento de casi un 20% en los últimos años.

Tal y como ha destacado el consejero de Participación y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, los Bomberos de Zaragoza son el "servicio mejor valorado" por los vecinos en cada barómetro municipal y "no es para menos", ya que atienden con "profesionalidad y rapidez" todas las emergencias.

En total, se han presentado a estas oposiciones 1.212 aspirantes para 71 plazas y, de ellos, 67 hombres y 4 mujeres han superado con éxito el proceso, que ha consistido en tres ejercicios teóricos y prácticos.

El pasado 29 de marzo se realizaron la primera y segunda prueba, ambas teóricas sobre normativa y el callejero, además de un test psicotécnico al que se presentaron 762 opositores.

El tercer ejercicio, según han explicado desde el consistorio, consistió en cuatro pruebas físicas, que incluían natación, atletismo, agilidad y trabajo en incendios de piso, altura y en espacios confinados.

Una vez superados los exámenes, las personas que han conseguido plaza se incorporarán en prácticas a mediados de septiembre y comenzarán un curso de formación en la Escuela de Bomberos en la Cartuja, que cuenta con los medios necesarios para formarse con fuego real. En la actualidad, a falta de que se incorporen los nuevos efectivos, más de 570 personas conforman el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios, entre bomberos y médicos y personal sanitario.