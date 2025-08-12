Zaragoza refuerza su operativo de emergencias y seguridad con 71 nuevos bomberos
Se incorporarán en septiembre al cuerpo municipal de Zaragoza tras superar un largo proceso de oposición
Un total de 71 nuevos bomberos se incorporarán en septiembre al cuerpo municipal de Zaragoza tras superar un largo proceso de oposición y reforzarán así el operativo de emergencias y la seguridad en la ciudad. Según ha compartido el ayuntamiento en una nota de prensa, estos nuevos bomberos permitirán llegar al 98 % de la plantilla, después de haber experimentado un incremento de casi un 20% en los últimos años.
Tal y como ha destacado el consejero de Participación y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, los Bomberos de Zaragoza son el "servicio mejor valorado" por los vecinos en cada barómetro municipal y "no es para menos", ya que atienden con "profesionalidad y rapidez" todas las emergencias.
En total, se han presentado a estas oposiciones 1.212 aspirantes para 71 plazas y, de ellos, 67 hombres y 4 mujeres han superado con éxito el proceso, que ha consistido en tres ejercicios teóricos y prácticos.
El pasado 29 de marzo se realizaron la primera y segunda prueba, ambas teóricas sobre normativa y el callejero, además de un test psicotécnico al que se presentaron 762 opositores.
El tercer ejercicio, según han explicado desde el consistorio, consistió en cuatro pruebas físicas, que incluían natación, atletismo, agilidad y trabajo en incendios de piso, altura y en espacios confinados.
Una vez superados los exámenes, las personas que han conseguido plaza se incorporarán en prácticas a mediados de septiembre y comenzarán un curso de formación en la Escuela de Bomberos en la Cartuja, que cuenta con los medios necesarios para formarse con fuego real. En la actualidad, a falta de que se incorporen los nuevos efectivos, más de 570 personas conforman el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios, entre bomberos y médicos y personal sanitario.
- Las dos futuras avenidas que cambiarán para siempre el tráfico de Zaragoza
- Esta es la peor piscina municipal de Zaragoza según las reseñas de Google: 'Cada dos por tres pasa algo
- Babylon, el nuevo restaurante de Zaragoza que busca triunfar en San José con sus cachopos: 'Es nuestra gran apuesta
- Pillada a un consejero del PP durante el pregón de San Lorenzo: 'Déjales, que están contra Pedro Sánchez
- Octavio López (PP) pide perdón por la polémica sobre Sánchez en San Lorenzo: 'Mi talante está en las antípodas de lo que puede desprenderse de las imágenes
- ¿Cuáles son los barrios más calurosos de Zaragoza?
- Del cafetal colombiano a la provincia de Teruel: 'Siempre he creído que vivir en un entorno tranquilo y sano es un derecho
- La herrería de cuarta generación que ha restaurado la Cruz del Aneto: 'Solo pasa una vez en la vida