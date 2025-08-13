Aragón compromete 500.000 euros del FITE para el polígono industrial La Cañamera en Cella

El Gobierno de Aragón ha destinado 500.000 euros del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) al polígono industrial de La Cañamera en Cella con el objetivo de impulsar el desarrollo económico del municipio, atraer nuevas empresas, favorecer la ampliación de las ya existentes y generar empleo.

La vicepresidenta de Aragón y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, ha anunciado esta inversión en una visita a las instalaciones, donde ha comprobado el estado de los trabajos y la relevancia estratégica del polígono. Según ha explicado, el proyecto ha reforzado el potencial de Cella como núcleo industrial y puede actuar como motor de crecimiento para la provincia de Teruel.

Durante la visita, Vaquero ha señalado que la inversión ha servido para mejorar la infraestructura del polígono, con la pavimentación, construcción de naves y adecuación de accesos, con el fin de ofrecer un entorno adecuado para la actividad empresarial. Ha asegurado, asimismo, que la ubicación del polígono, conectada con el casco urbano, la autovía y el aeropuerto de Teruel, ha favorecido que Cella sea el municipio que más ha crecido en la provincia, tanto en términos absolutos como relativos.

La consejera ha indicado también que, además de la inversión en Cella, el Gobierno de Aragón ha preparado una nueva convocatoria de ayudas para infraestructuras y equipamientos industriales por valor de 1,8 millones de euros dirigida a siete municipios de la provincia, si bien en la atención a los medios de comunicación no ha concretado cuáles son estas localidades.

Estas ayudas, que se enmarcan igualmente en el FITE, permitirán actuaciones como pavimentación de viales, construcción y adecuación de naves industriales y mejoras en los accesos a áreas productivas. Según ha precisado, los beneficiarios podrán destinar los fondos a proyectos que faciliten la implantación de empresas, la ampliación de las actividades ya existentes y la mejora de los servicios que se ofrecen en sus polígonos industriales. Vaquero ha explicado que con esta iniciativa se busca generar un efecto en cadena similar al de Cella, con un incremento de la actividad económica y del empleo, así como un mayor atractivo para la instalación de nuevas empresas en el medio rural turolense.