Otra noche sofocante en Aragón con Caspe a la cabeza

La madrugada de este miércoles havuelto a dejar temperaturas muy elevadas en numerosas localidades aragonesas, especialmente en el valle del Ebro, donde el calor apenas ha dado tregua. Caspe (Zaragoza) ha registrado la temperatura mínima más alta, con 25,2 ºC a las seis de la mañana, tras marcar una máxima nocturna de 30,1 ºC a las 00:10 horas, superando así el umbral de la 'noche ecuatorial'.

Otras localidades que han pasado una noche tropical, con mínimas por encima de los 20 ºC, han sido Valdespartera (23,5 ºC), el aeropuerto de Zaragoza (23,3 ºC), Quinto (21,7 ºC), Ejea de los Caballeros (21,7 ºC), Barbastro (23,9 ºC), Fraga (23,5 ºC), Huesca capital (23,2 ºC), Lanaja (23,5 ºC), Calanda (23,8 ºC) o Híjar (23,9 ºC), entre otras.

En el Pirineo y zonas de montaña las mínimas han sido ucho más suaves, incluso frescas en algunos puntos, como en Benasque (11,4 ºC), Bielsa (12,9 ºC) o Cedrillas (12,3 ºC).

En Zaragoza capital, las estaciones de Valdespartera y el aeropuerto, con mínimas de 23,3 ºC y 23,5 ºC, han anotado máximas nocturnas cercanas a 30 ºC minutos después de la medianoche.

Quinto

Este martes los récords se han desplazado hacia la capital aragonesa y su entorno. Según el balance de la Aemet a las 18.42 horas, Quinto ha registrado la mayor temperatura de la jornada, 41,3º en torno a las 17.10 horas. Al municipio zaragozano le siguen La Almunia de Doña Godina (40,8º), Caspe (40,7º) y Zaragoza (40,4º).

Híjar todavía no se desprende del calor y, pese al leve descenso, cierra el top 5 con 40,2 grados. Otras localidades aragonesas que han llegado a los 40º son Ejea de loas Caballeros, Fraga o Ballobar. Por contra, los municipios más frescos han sido Astún (24º de máxima), Torla-Ordesa, ya bien medida, con 26º, y Formigal (28 grados).