Azcón condena los insultos a Pedro Sánchez, pero pide al PSOE "no alentar la polémica"

El clima de tensión política presente en la sociedad española provocó que ni siquiera el chupinazo de San Lorenzo del pasado sábado en Huesca, una jornada que debería ser festiva, se librase de la polémica. Cientos de oscenses corearon en varias ocasiones 'Pedro Sánchez, hijo de puta', pero fue la reacción desde el balcón del consejero de la DGA, Octavio López, la que generó la verdadera controversia.

Tal y como captó el sonido ambiente y las imágenes de Aragón TV, el popular sugirió a la concejala Nuria Mur, que en ese momento estaba leyendo el pregón, que parase mientras la muchedumbre profería los insultos. "Déjales, déjales, que están contra Sánchez", se le escuchaba decir a un sonriente López, que horas después rectificó y pidió disculpas. Sobre esta cuestión se ha pronunciado este miércoles, precisamente desde Huesca, el presidente Jorge Azcón, quien ha querido remitirse a las explicaciones que el consejero dio el sábado.

"Lo explicó perfectamente", ha comenzado diciendo Azcón, que no ha valorado las polémicas declaraciones del diputado popular en las Cortes, Juan Pablo Artero, quien justificó los insultos a Sánchez asegurando que se trata del "hit del verano". En cambio, el presidente sí que ha querido desmarcarse: "Los insultos no hay que alabarlos nunca. Al contrario, hay que condenarlos siempre".

Con todo, Azcón no ha desaprovechado la oportunidad para lanzar un dardo al PSOE, cuyos diputados y principales representantes políticos en la comunidad salieron en tromba a criticar lo sucedido. "Hacen mal alentando esa polémica, porque no solo ocurre en Huesca. Lo hemos visto en Teruel y en pueblos y pueblos de España, y al alentarla se equivocan", ha proseguido, para concluir: "Creo que deberían reflexionar sobre qué ocurre para que en todos los pueblos se produzcan estos insultos. No es la forma que me gusta de hacer política".

Los incendios

El presidente autonómico también se ha referido a otras cuestiones de actualidad, como su tajante rechazo al veto que Vox quiere imponer a las celebraciones musulmanas en sitios públicos o a los incendios forestales que asolan buena parte del país. En esa línea, Azcón ha reivindicado que este año, "por primera vez", "todas las brigadas tienen contrato durante todo el año".

"Era uno de los objetivos que teníamos y lo hemos cumplido", ha reseñado, antes de pedir a la ciudadanía que "extreme la precaución" estos días. Por el momento, Aragón no está siendo una de las comunidades más afectadas, pero sí ha vivido situaciones dramáticas en los últimos años. Por ello, el líder popular ha subrayado que los incendios "son un drama desde el punto de vista medioambiental y también humano, porque generan un roto emocional".

En última instancia, Azcón ha recordado que "siempre que hemos podido, hemos ofrecido nuestros medios a las comunidades limítrofes", con el ejemplo más reciente de Cataluña hace solo unas semanas. "Ojalá no nos toque pedirlas a nosotros", ha sentenciado.