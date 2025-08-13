Azcón, tajante contra el veto de Vox a las celebraciones musulmanas: "En Aragón no hay problemas y el objetivo es no crearlos"

"En Aragón no hay problemas y lo que hay que hacer es no crearlos". Con estas contundentes palabras, el presidente del Gobierno de Aragón, el popular Jorge Azcón, ha querido zanjar el debate alentado desde la extrema derecha en los últimos días a la hora de prohibir las celebraciones musulmanas en espacios públicos de la comunidad, siguiendo así la estela de la medida aprobada por el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) gracias a los votos, precisamente, de PP y Vox.

En cualquier caso, la propuesta que Vox llevará a las Cortes de Aragón el próximo mes de septiembre no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. Todo el arco parlamentario, desde el PP hasta los partidos de la oposición, han mostrado un rechazo frontal y unánime en el que Azcón ha ahondado este miércoles, durante su visita a Huesca con motivo de la celebración de las fiestas de San Lorenzo.

"El derecho a la libertad de culto está recogido en nuestra Constitución y este Gobierno va a defenderlo", ha proseguido el presidente autonómico, que ha incidido en que Aragón es una tierra que destaca por su "convivencia" entre distintas confesiones religiosas. "Durante años no ha habido problemas, y el objetivo es que siga sin haberlos", ha apostillado, dejando entrever los objetivos de las iniciativas que Vox está impulsando en todos los rincones del país donde tiene representación.

Uno de los matices importantes es que, en estos momentos, el PP gobierna en minoría en la comunidad aragonesa, lo que ha dificultado el segundo año de su mandato tras la espantada de Vox el verano pasado de los Gobiernos autonómicos. Una debilidad parlamentaria que ya se vio reflejada en la no aprobación (ni presentación) de los presupuestos aragoneses para este 2025, año en el que se han prorrogado los aprobados en 2024, cuando la extrema derecha todavía estaba en la coalición.

Sin embargo, tanto Azcón como el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ya han anticipado que este año sí se presentarán las cuentas, haya votos suficientes o no. Aprobarlas dependerá en buena medida de los acuerdos a los que el PP aragonés alcance con Vox, que negocia de forma vertical desde Madrid todas las cuestiones de calado.

Preguntado al respecto, el presidente ha señalado que "no cree" que este veto que Vox quiere imponer a la comunidad musulmana afecte a las negociaciones, reincidiendo en los mensajes emitidos tan solo unos segundos antes. "Este Gobierno va a defender la libertad de culto, está recogida en nuestra Constitución", ha concluido.