Bailo depurará sus aguas residuales a finales de este año

La población de Bailo (Huesca) y sus núcleos dependientes podrán depurar a finales de este año las aguas residuales urbanas mediante la puesta en marcha de las estaciones depuradoras de Bailo, Larués y Arrés, recientemente finalizadas, y la construcción de las de Arbués y Alastuey, cuyas obras han comenzado ya.

Con una inversión total de 1,5 millones de euros procedentes de las convocatorias de subvenciones para depuración de aguas en el Pirineo del Instituto Aragonés del Agua, estas actuaciones permitirán tratar de forma adecuada todas las aguas residuales urbanas del municipio antes de que finalice 2025.

El director de este organismo, Luis Estaún, ha visitado este miércoles las instalaciones de Bailo, Larués y Arrés, que ya están operativas. La de mayor capacidad es la de Bailo, diseñada para 400 habitantes equivalentes y dotada de tecnología de biodiscos, con una inversión de 750.000 euros.

A su vez, la estación de Larués, con capacidad para 145 habitantes equivalentes y con el mismo sistema de tratamiento, ha exigido una inversión de 250.000 euros. En los núcleos más pequeños, los de Arrés, Arbués y Alastuey, se han instalado o se instalarán fosas sépticas con filtro biológico, una tecnología más sencilla, de bajo consumo energético y adecuada a la población que atienden.

El apoyo financiero y técnico del Instituto Aragonés del Agua ha permitido al Ayuntamiento de Bailo afrontar las tramitaciones y obras necesarias para hacer posible este avance en depuración. Las instalaciones han sido construidas por la empresa AQLARA, que también se encargará de su funcionamiento inicial antes de que el Instituto Aragonés del Agua asuma su gestión tras la cesión municipal.