El brote de salmonelosis de Barbastro tuvo su origen en las tostadas con tomate triturado del Festival Vino Somontano

El origen del brote de salmonelosis de Barbastro que ha dejado a más de 500 personas afectadas está en las tostadas de pan con tomate triturado que se consumieron en la Muestra Gastronómica del Festival Vino Somontano, que se celebró del 31 de julio al 3 de agosto y a la que acudieron miles de personas. Según han indicado este miércoles desde Salud Pública, se ha detectado que había salmonella en los tomates crudos que fueron suministro para esta tapa y también en los instrumentos empleados para la trituración y extensión del tomate en el pan: en las cuchillas de la batidora y en los pinceles que se usan para untar este producto.

El brote fue detectado el 4 de agosto, nada más finalizar el Festival Vino Somontano, cuando decenas de personas acudieron al centro de salud y hospital de Barbastro. Desde entonces, Salud Pública ha desarrollado una investigación con distintos pasos. Se han analizado cinco empresas y varios alimentos que podrían ser portadores de la bacteria y que, además, coincidían con los que habían consumido los ciudadanos afectados por esta gastroenteritis. Finalmente se ha detectado el origen en una empresa en la que, además de en el tomate y en los intrumentos culinarios comentados, se ha tomado muestra a los manipuladores del producto y estos también han dado positivo, bien por la manipulación del mismo, bien por haberlo consumido.

Desde Salud Pública han indicado que este martes visitaron el establecimiento en el que se ha originado el brote y la empresa ha cerrado de forma voluntaria. Los manipuladores que han dado positivo no podrán manipular alimentos hasta obtener resultados negativos en sus análisis. Gayán ha indicado que no se descarta una sanción económica para la empresa y ha indicado que la investigación continúa en marcha para detectar la causa exacta del brote.

Desde la detección del brote han sido ingresadas catorce personas afectadas. Más de una seman adespués, permanecen ingresado un niño y tres adultos en el hospital de Barbastro.