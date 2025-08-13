Las dos caras del empleo juvenil en Aragón: líderes en España pero solo un 40% de contratos indefinidos

Los jóvenes mueven Aragón. Así lo avalan los datos que ponen a la comunidad a la cabeza en cuanto a tasas de actividad laboral y empleo. Según el Observatorio de Emancipación que presenta cada año el Consejo de la Juventud de España, es la comunidad autónoma con menos tasa de paro en la población de entre 16 y 29 años, con un 14,3% lo que no solo es 2 puntos porcentuales menos que el año anterior, sino que representa una cifra ampliamente mejor que el promedio nacional, que rozó el 20% en el segundo semestre de 2024.

Asimismo, a finales de 2024, se registró una tasa de actividad del 55,9%, según datos aportados por el Consejo Aragonés de Juventud, superando el 47,9% que arrojó el mismo semestre del año anterior. Su presidente, Tomás Aragón, pese a celebrar las cifras, pone un pero: la temporalidad. "Estamos en el top 3 en cuanto a temporalidad (después de País Vasco y Región de Murcia), pero somos la cuarta peor comunidad en contratos indefinidos", asegura.

Y es que el porcentaje supera por poco el 40% de los contratos fijos entre los jóvenes de 16 a 29 años, pese a haber mejorado la situación respecto al 2023. La explicación, para este joven, cae de cajón. "La gente joven tiene que depender de contratos temporales para compaginar sus estudios y esos trabajos, del sector servicios, tradicionalmente son temporales", concluye.

Por otro lado, Aragón destaca por ser la comunidad con menos jóvenes de entre 30 y 34 años trabajando a tiempo completo, aunque gane con creces el porcentaje a la jornada a tiempo parcial, que ronda el 20% del total.