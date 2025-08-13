La casa de lujo más visitada este verano en Aragón es un hotel a orillas de un idílico pantano del Pirineo

Durante el verano, muchos españoles se sumergen en la búsqueda de propiedades de lujo que, aunque estén fuera de su alcance económico, alimentan sus sueños. Este año, Idealista ha sido el escenario de fantasías inmobiliarias, con usuarios imaginando residencias de ensueño, desde imponentes villas hasta magnificas mansiones.

Las propiedades de lujo que han captado mayor atención este verano se hallan principalmente en las comunidades de Asturias, Baleares y Madrid. Aunque Aragón no entra en este ranking de las 10 viviendas más visitadas de lujo, sí que hay un gran hotel ubicado en Lanuza, en pleno corazón del Valle de Tena, que ha sido la fantasía de muchos aragoneses este verano.

La casa más visitada y la más cara

La casa con la que todo español sueña está ubicada en Asturias, más concretamente en Gijón, es un Chalet en Cabueñes, destacado por su cercanía con el centro de la ciudad y considerándolo una de las zonas residenciales perfectas, ya que es donde se ubica la Universidad Laboral, el Jardín Botánico Atlántico y la Carbayera del Tragamón. Es una vivienda que cuenta con 369 metros cuadrados y 6 dormitorios. Aunque no es la más cara de la lista, puesto que su precio actualmente se encuentra en 1.250.000 euros y sigue a la venta, sí es la más visitada.

Salón de la casa a la venta más visitada de Asturias / IDEALISTA

La que encabeza el ranking del precio no coincide con la más visitada, por valor de 19.900.000 euros y ubicada en Andalucía, más concretamente en Marbella. Se trata de un dúplex en venta en Puente Romana. Consta de 454 metros cuadrados, 6 habitaciones y vistas en primera línea de playa. Se encuentra ubicada la onceava casa más visitada en este verano 2025, pero aún no ha conseguido ningún comprador que la adquiera.

Así es la casa más cara de Marbella / IDEALISTA

El hotel aragonés en la lista de Idealista

Hay un hotel aragones que se cuela en esta lista y levanta pasiones entre los visitantes, lo que ha hecho que llegue a ser duodécimo en la lista de las viviendas más visitadas este verano de Idealista.

Se trata de un chalet convertido en hotel. Tiene 2 plantas y consta de 594 metros cuadrados aunque solo 466 son útiles. Tiene 7 habitaciones, 9 baños, una parcela de 237 metros cuadrados y cuenta con terraza y balcón. Gracias a su ubicación sur podrás disfrutar de unas vistas a las montañas del Valle de Tena. Además, también cuenta con su propio restaurante

Así es una de las suites del hotel a la venta en el Pirineo / LA CASUEÑA

Este hotel es La Casueña, se encuentra ubicado en La Escuela AG Lanuza, sin número, y se vende por un precio de 2.580.000 euros.