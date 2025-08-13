Una de las empresas investigadas por el brote de salmonelosis de Barbastro reconoce su error: "Estamos destrozados"

El brote de salmonelosis que ha dejado más de 500 afectados en Barbastro tuvo su origen en unas tostadas con tomate que se consumieron en la Muestra Gastronómica del Festival Vino Somontano, celebrada del 31 de julio al 3 de agosto. Así lo ha confirmado este miércoles la directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán, que ha detallado que llegaron a este resultado tras analizar distintos productos que podían ser portadores de la bacteria y que coincidían con con los consumidos por los enfermos y decidieron investigar a cinco establecimientos. Uno de ellos ha admitido su responsabilidad en una conversación con EL PERIÓDICO y ha mostrado su máxima colaboración para erradicar el problema. "Somos los primeros que estamos destrozados", han admitido desde la empresa.

Desde el establecimiento han explicado que se llevaron a cabo todos los procedimientos de desinfección requeridos y se tomaron las medidas de seguridad necesarias. Su error, admiten, estuvo en que dejaron actuar menos tiempo del que es necesario la lejía sanitaria, que se emplea para desinfectar frutas y verduras, además de otras superficies que entran en contacto con alimentos para evitar posibles bacterias y virus.

"Somos los primeros a los que nos sorprendió, porque todo estaba de acuerdo a los requisitos. La única variable que se nos podía escapar era el tomate, que se cosechó bien y se lavó bien, pero se ha visto que no lo hicimos de la forma más correcta, está claro", reconocen de forma humilde y tras pedir disculpas.

"Nadie se espera eso, ni siquiera los analistas imaginan que la salmonella viniera de los tomates, pero eso no nos exime de admitir nuestras responsabilidades", indican desde la empresa, que ha cerrado de forma voluntaria y que ahora se va a someter, por orden de Salud Pública, a una limpieza y desinfección exhaustiva. "Si somos culpables somos culpables, no podemos darle más vueltas. Nos sentimos totalmente responsables y pensamos todo el rato en qué hemos hecho mal", comparten desde el establecimiento.

Según indican, la empresa ha participado varios años en el Festival Vino Somontano y nunca había sufrido un incidente de este tipo. "Es algo que das por hecho que no va a pasar porque hemos limpiado y más que limpiado, y por supuesto no lo hemos hecho queriendo ni mucho menos", señalan, y añaden que han participado varios años en el Festival Vino Somontano y nunca habían sufrido un incidente de este tipo.

Con todo, la empresa reconoce su error y muestra su absoluta disponibilidad para colaborar con Salud Pública y avanzar lo máximo posible en la investigación. Por ahora, se ha detectado la presencia de la salmonella en las tostadas de pan con tomate, en el tomate crudo que suministró esta tapa y en los instrumentos de cocina empleados para la elaboración de la misma: las cuchillas de batidora que lo trituraron y los pinceles de untado. Además, varios de los manipuladores han dado positivo. "Somos los primeros que estamos dolidos", han indicado desde la empresa para pedir, de nuevo, disculpas.