Los enganches ilegales en Aragón robaron hasta junio tanta luz como la que consume Sallent de Gállego en un año

Los enganches ilegales de luz siguen a la orden del día en Aragón. En el primer semestre del año, Endesa ha abierto 479 expedientes por fraude eléctrico cuyo gasto ronda los cuatro gigavatios hora, lo que equivale al consumo anual de una ciudad de 1.500 habitantes, es decir, como Sallent de Gállego o Belchite.

Curiosamente, entre los ilícitos registrados en la comunidad aragonesa no hay ninguno relacionado con el fenómeno más habitual: los cultivos ilegales de marihuana. Fuentes de la compañía eléctrica refieren que en los seis primeros meses de este año no se ha detectado ningún caso de estas características, cosa que sí ha ocurrido en otras regiones de España, ya que cada uno de estos invernaderos bajo techo demanda una potencia que equivale al consumo de unas 80 viviendas de unos 100 m2.

Entre enero y junio se han desmantelado seis plantaciones indoor al día en las zonas de distribución de Endesa en operaciones lideradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El volumen de energía recuperado en estos fraudes asciende a de 111 millones de KWh, el equivalente al consumo de más de 31.700 hogares.

Sin embargo, no es este el caso de ninguna de las provincias de Aragón, donde los expedientes por fraude se desgranan de la siguiente manera: Zaragoza, con 391; Huesca, con 62; y, en Teruel, 26. El volumen detectado en lo que va de año va en la línea del fraude eléctrico interceptado en los municipios de Aragón el año pasado. El dato se situó el año pasado en 8,66 gigavatios hora, lo que equivale al consumo anual en la localidad zaragozana de El Burgo de Ebro y supuso un descenso respecto al año anterior, cuando se anotaron 10,3 GWh.

La colaboración de Endesa con la policía es clave en la lucha contra el fraude y uno de los aspectos centrales del acuerdo firmado recientemente con la Comisaría General de la Policía Judicial de la Policía Nacional para profundizar en la prevención e investigación de los delitos que afectan a los servicios esenciales de producción, distribución y suministro de energía eléctrica.

Al margen de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Endesa utiliza además desde 2017 modelos de Machine learning y deep learning (aprendizaje automático y aprendizaje profundo) para ser más eficientes en el combate contra el robo de energía. Se parte del historial de inspecciones existente realizadas entre los doce millones de puntos de suministro, los patrones de consumo, la información sobre los equipos de medida, e incluso información meteorológica, datos que se utilizan para detectar de manera más certera la probabilidad de que haya un fraude.

Además, desde Endesa muestran su preocupación poque detrás del fraude hay un "evidente riesgo de electrocución e incendio que puede afectar no sólo al que realiza la manipulación de las instalaciones, sino a las personas que están a su alrededor". En los últimos años, se han registrado sucesos muy graves que han provocado heridos e incluso muertes por la alteración de las instalaciones eléctricas para el robo de electricidad.