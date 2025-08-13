Unas fiestas cargadas de música, concursos y actos taurinos

El Burgo de Ebro tiene todo listo para sus fiestas patronales en honor a San Roque, que darán comienzo mañana, jueves 14, y se extenderán hasta el miércoles 20 de agosto, con un programa lleno de eventos y actividades que satisfarán a todo tipo de públicos.

Antes incluso del inicio oficial de la celebración, el ambiente festivo ya se percibe en el municipio. Así lo demuestran los actos prefiestas que han ido tomando lugar en los últimos días. El pasado sábado 9 de agosto se disputó un concurso de tiro al plato y se bailó al ritmo de los Djs Joker e Isma Nordic por la tarde. El domingo 10 le llegó el turno al agua, con otro concurso –esta vez, de pesca- y un parque acuático por sesión doble, sumado al tradicional y esperado concurso de tortilla de patatas y de tomate de la huerta burguera.

Hoy, miércoles 13 de agosto, es un día marcado por las jotas del grupo Orgullo Aragonés. Primero con la visita a la residencia de Mayores Rey Ardid a las 18.30, y, después, con la ronda y puesta del ‘pañuelico’ en la Plaza del Labrador, a las 23.00. Un ‘pañuelico’ que también será protagonista mañana, durante su entrega a los niños del municipio nacidos en el último año.

El jueves empezarán los festejos formalmente con la concentración de vecinos y peñistas en el Ayuntamiento, previa al pregón que se celebrará a las 20.00 horas, este año a cargo de la peña El Contagio. Seguidamente, se procederá al desfile de carrozas y, ya entrada la noche, será el momento de la primera verbena de las fiestas, dirigida por la orquesta Boulevard y DJ Coloma.

Los más madrugadores del viernes 15 podrán disfrutar del rosario de la aurora y acompañarla con la misa en la iglesia. La tarde se reserva para los concursos de guiñote y de sangría, así como para la fiesta de la espuma. La orquesta La Edad de Oro del Pop español pondrá el punto musical a la jornada, pasada la medianoche.

Los actos religiosos repiten el sábado 16 por la mañana, con la procesión y la misa baturra. Los taurinos, llegarán por la tarde, con el esperado Gran Prix celebrado en la plaza de toros, y por la noche, con la primera sesión de vaca embolada. El Cemube acogerá después un espectáculo de luz y sonido, la actuación del grupo Raya Real y de los DJs Charli VI y Brian Remi.

La mañana del domingo arrancará con juegos para los más pequeños: superyincana infantil, fútbol burbuja, paintball, futbolín humano e hinchables de agua. Tras el concurso de repostería de la tarde, completan el día la orquesta Krypton –por sesión doble- y las vaquillas –por sesión triple-.

El lunes 18 comenzará con otro encierro, proseguido por la comida de peñas y la paella popular. El tardeo correrá a cargo de DJ Jesús Martínez y, por la noche, más actos taurinos, con el concurso de emboladores, y sesión de baile con la orquesta Etiqueta Show.

Carrera de cintas y yincana para dar inicio al martes 19. A las 18.00 habrá eventos para todos los gustos. Por un lado, tarde de vacas. Por el otro, concierto del dueto Aire. Tras una jornada cargada de acción, los vecinos se reunirán en la tradicional cena de vaca estofada, amenizada por la charanga La Lioparda. El toro embolado y la orquesta Diamante Show pondrán fin al día.

El último día de las fiestas contará con tres sesiones de vacas –a las 12.00, a las 17.30 y a las 19.30-, la actuación del humorista Javier Segarra, un musical de ABBA y, como colofón final, Tal Y Cual On Tour repetirá en el pabellón de deportes tras el éxito del año pasado.