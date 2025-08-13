Unas fiestas que emocionan, unen y saben a hogar

Las fiestas patronales de El Burgo de Ebro destacan por los eventos musicales, a cualquier hora del día, por los festejos taurinos de todo tipo y por las ceremonias religiosas. Se caracterizan, en definitiva, por los actos que hacen vibrar y disfrutar a los ciudadanos, tanto del municipio como de los pueblos de alrededor.

Pero las fiestas en honor a San Roque son principalmente aquellas actividades que llenan de emoción y de sentimiento de pertenencia a los vecinos de la localidad. Aquellas actividades que tienen un valor íntimo y sentimental más que económico.

Actos como el concurso de tortillas y de tomate de la huerta burguera que se celebró el pasado domingo y que exhibió la calidad de las tierras y la gastronomía de El Burgo de Ebro.

Días especiales como el que tendrá lugar mañana jueves 14 de agosto, jornada de inicio de las fiestas, que incluye varios eventos muy aclamados y esperados por los vecinos. Tal es el caso de la puesta del ‘pañuelico’. Un acto que se instauró hace pocos años y que, sin embargo, cuenta ya con un gran arraigo entre los burgoleses.

Mañana serán protagonistas también los peñistas, quienes se reunirán en el ayuntamiento para el pregón, y las carrozas, las cuales, tras tantos meses de preparación, lucirán sus mejores galas durante el desfile de la tarde.

Pero si hay algo que une a la gente de El Burgo de Ebro, eso es la comida. Además, de las tortillas y los tomates, los vecinos se reunirán varias veces a lo largo de los festejos para degustar platos tradicionales.

El sábado 16 tendrá lugar el aperitivo popular en el Pabellón de Deportes, tras la celebración de la misa baturra. El lunes 18 volverán a citarse, esta vez a la hora de comer, para disfrutar de una paella popular. Por último, el martes 19 los burgoleses cenarán la tradicional vaca estofada, que hará las maravillas de los comensales.

La comida, no obstante, no es más que una excusa. Una excusa para disfrutar de los alimentos, sí, pero sobre todo para disfrutar de la compañía, pues lo verdaderamente importante de estas fiestas de San Roque es que los vecinos del municipio puedan disfrutar de sus festejos cómo y con quién ellos quieran.