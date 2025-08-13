El Gobierno de Aragón vincula la muerte de 55 personas con las altas temperaturas

Salud Pública del Gobierno de Aragón ha confirmado que a lo largo de los últimos días se han producido 55 fallecimientos, una cifra "por encima de la que se esperaba" y que, ha subrayado, "podrían ser atribuibles al exceso de temperaturas". Así lo ha expresado este miércoles en rueda de prensa la directora general Nuria Gayán, quien ha remarcado que "solo tres han sido por golpe de calor, pero el resto coinciden con la curva de altas temperaturas".

"Esto quiere decir que el calor está afectando a las personas más vulnerables y que la mortalidad se adelanta respecto a la que podían haber tenido", ha dicho. Del mismo modo, ha subrayado que del 1 de abril al 11 de agosto se han registrado 169 personas atendidas en urgencias hospitalarias por "algún motivo" relacionado con altas temperaturas. De éstas, se han producido 6 hospitalizaciones en Zaragoza y 1 en Teruel. "No podemos pensar que existe una lista de 55 personas que son las que han muerto por calor, pero sí se ha esperado un número de fallecimientos, que se ha superado y que coincide con la época de calor", ha valorado.

Por ello, ha recordado la importancia de hidratarse, de vigilar a los colectivos vulnerables, de ventilar las cosas, de bajar las persianas, de buscar refugios climáticos, de no hacer ejercicio en las horas de mayor insolación, de protegerse bien del sol y de utilizar ropas ligeras, de algodón y de colores claros.

Además, ha recordado que las empresas "deben estar muy atentas a si es necesario modificar los horarios de trabajo", así como a la correcta hidratación, descanso y sombra de sus trabajadores.