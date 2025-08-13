Un joven que ha conseguido comprar una vivienda en Zaragoza: "Visité 27 pisos e hice más de 60 llamadas"

El caso de Tomás Aragón podría ser el de muchos jóvenes, no solo de la comunidad, sino de todo el territorio español, porque lo cierto es que el problema de la vivienda (lo que se traduce en la incapacidad de emanciparse) no son palabras vacías, ni humo, sino una realidad palpable que viven más de un 80% de la juventud aragonesa, que ven truncados en muchas ocasiones sus proyectos de vida. Este zaragozano, a sus 30 años, y tras un año de gestiones, ha conseguido adquirir una vivienda por un precio "inferior a la media" en el barrio Delicias.

"A los 28 ya me empecé a plantear el comprarme una casa, pero vi que eran necesarios muchos recursos", comienza a relatar Tomás Aragón, quien no ha sido hasta la entrada en la treintena cuando ha podido plantearse de forma seria tener en propiedad una vivienda.

"En los últimos dos meses visité 27 pisos e hice unas 60 llamadas. Muchas de ellas me las devolvían avisándome de que ya estaba vendido. Hubo muchas inmobiliarias que me dijeron que sí y luego que no", reconoce. Y Aragón explica que su situación es casi un milagro entre la de sus iguales, una rara avis. "La gente que conozco de entre 25 y 30 años, los que pueden comprar son los que tienen pareja", sostiene, haciendo una crítica a que deja de ser una elección compartir piso "cuando tienes que hacerlo por necesidades económicas".

Consciente de su "suerte", Aragón rompe una lanza a favor de los jóvenes que, después de bucear por Internet de forma incansable en páginas de compraventa, siguen sin llegar a los exigentes precios del mercado inmobiliario. Porque además, según aclara este joven, "la compra de un piso no es solo el dinero que te cuesta". Se refiere al gasto que implican las reformas, como la que él tendrá que hacer en su piso al ser "viejo", y a las cuantías variables que se asumen a posteriori, una vez se posea el inmueble.

En su caso, Tomás Aragón no se ha topado con una gestión de compra en el que estén implicados intermediarios, por lo que ha podido "hablar tranquilamente" con los particulares que le iban a vender el piso. Una cercanía que este joven zaragozano agradece de primera mano, del mismo modo que reconoce el sostén de su familia, con la que vive hasta que entre a habitar este nuevo espacio. "Yo pude comprar porque tengo apoyo familiar", admite rotundo. Sin perder de vista, por supuesto, que "el trabajo" le ha ayudado a llegar donde hoy está.

La situaión de Lucía Soler es algo distinta, puesto que lleva varios meses buscando piso, pero todavía no ha conseguido comprar ninguno. Las ofertas en los portales inmobiliarios que ve "a veces se esfuman de un día para otro", lo que no facilita la búsqueda. Para ella, que acaba de ser madre, es importante encontrar una vivienda que disponga de terraza, lo que "sube el precio notablemente". "A veces restringes la búsqueda para intentar encontrar una vivienda con alguna zona exterior y los precios no se ajustan a nuestro presupuesto, así que, por ahora, seguimos ahorrando y esperando", explica esta zaragozana, a la que le gustaría poder adquirir una vivienda en propiedad "antes de que los precios suban más".

El ahorro se convierte casi en obsesión para muchos jóvenes, igual que la búsqueda compulsiva de pisos hasta que llega el definitivo. La zaragozana Verónica Aznar no tuvo que esperar mucho, pero sí sufrió en sus carnes eso de 'visto y no visto'. "Sí que es verdad que un par que vimos antes no pudimos ni ir a verlos, porque los vendieron prácticamente en el momento en el que salió el anuncio", explica Aznar. En su caso, han adquirido una casa en María de Huerva, porque donde antes vivían, en Cuarte de Huerva, los precios de un piso eran parejos a los de una casa en esta otra localidad cercana, en la periferia de la capital. Por lo que optaron por la comodidad y la amplitud pese a mudarse tres kilómetros más lejos. Ahora Aznar también es consciente de lo que tiene: las llaves de la independencia, y por ende de un crecimiento natural vital, en sus manos.