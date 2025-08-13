Nuevo SOS por las Zonas Jóvenes de Zaragoza: "Son lugares donde puedo relacionarme sin sentirme juzgado"

"La Zona Joven de mi barrio es de los pocos lugares en los que puedo relacionarme sin sentirme juzgado tras cinco años de acoso escolar". Este el testimonio de uno de los casi doscientos adolescentes y vecinos del barrio de Valdefierro en Zaragoza que este miércoles se han concentrado frente al centro cívico para reclamar la continuidad de los espacios de ocio juvenil que plantea cerrar el Ayuntamiento de Zaragoza dentro de una reorganización del servicio. "Son lugares seguros, abiertos y accesibles donde se puede pasar el tiempo sin presiones", inciden.

Desde la plataforma SOS Zonas Jóvenes, impulsores de la protesta con la colaboración de las entidades vecinales de la ciudad, denuncian que desde el consistorio zaragozano se busca "hacer invisible la labor de las antiguas casas de la juventud" con el objetivo de instalar un nuevo modelo menos centrado en las necesidades socioeducativas de sus usuarios y más en la mera oferta de actividades".

"Los dos macrocentros en el Arrabal y el Oliver no están funcionando, así nos lo transmiten las personas que han acudido, pues no aportan el mismo trato cercano ni ofrecen un refugio para el tiempo libre", han denunciado. Del mismo modo se han pronunciado los trabajadores de los espacios que están a punto de cerrarse. "Han eliminado los programas más sociales y comunitarios", alertan desde la Asamblea Acción Socioeducativa Aragón.

Protesta en defensa de las Zonas Jóvenes en Valdefierro. / Miguel Ángel Gracia

El Ayuntamiento de Zaragoza defiende que la reorganización iniciada en los centros se basa en la Estrategia Joven 2030 aprobada en el anterior mandato. Y explican que el cierre programado de siete de las Zonas Jóvenes se debe a que la apertura de los dos grandes equipamientos ha llevado a reorganizar todos los programas en las áreas más cercanas a estos dos centros en los que han participado ya un total de 7.328 usuarios en apenas seis meses. Unos datos que rechazan desde la plataforma contraria a los cierres, pues creen que se están falseando las cifras.

La protesta, que ha contado con las actuaciones de varios grupos juveniles que suelen aprovechar las instalaciones de Valdefierro para ensayar, ha incidido en el carácter de "refugio" que tiene el servicio de juventud. "No están cerrando espacios: están abriendo heridas", se ha podido leer en uno de los carteles. "No son guetos, son lugares que nos permiten acceder al ocio y a la cultura, hablar entre nosotros y crear vínculos sociales, parece que es algo que molesta al Ayuntamiento de Zaragoza", inciden.