Los costes del hogar empujan el IPC hasta el 2,9% en Aragón en julio

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido al 2,9% en Aragón en julio en tasa interanual, cuatro décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de julio los precios encadenan dos meses de subidas en Aragón. En términos mensuales, la inflación en Aragón se mantuvo un 0%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2%. Donde más subieron los precios en Aragón respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 7,8% más que en julio de 2024 (+2,7 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 5,3% más (+0,8 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,4% más (-0,2 puntos) y enseñanza, un 3,6% más (-0,1 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -1,5% (-1,2 puntos respecto a la tasa del mes precedente); transporte, un -0,1% (+0,8 puntos), las dos únicas categorías en las que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC ha bajado un -0,1% en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 2,7%, debido a un efecto base asociado a la caída del precio de la electricidad en el mismo mes de 2024 y por el encarecimiento de los carburantes, en menor medida, según los datos definitivos publicados este miércoles, que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

Con el repunte del IPC interanual en el séptimo mes del año, la inflación encadena dos meses consecutivos al alza, después de haber elevado tres décimas su tasa interanual en junio, hasta el 2,3%.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado que esta evolución de la inflación "es compatible con un fuerte dinamismo de la economía española, que se mantiene como motor de crecimiento entre los principales países europeos".

"La estabilidad de los precios, el récord en creación de puestos de trabajo y las subidas de los salarios están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo", ha añadido.

La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se incrementó una décima en julio, hasta el 2,3%, cuatro décimas por debajo del índice general.

El Departamento liderado por Carlos Cuerpo también ha resaltado que los alimentos no elaborados han contribuido media décima a la baja, dado que el aceite de oliva acumula ya un descenso del 50% desde el pico alcanzado en abril de 2024, en línea con los precios en origen que ya se sitúan al nivel de los de 2022, previo al último periodo de sequía.

Comunidades

Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,5%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Extremadura (3,2%). En el lado contrario se situaron Murcia (2%), Canarias (2,2%) y La Rioja(2,3%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Ceuta (+0,8%), Baleares (+0,7%) y Asturias (+0,6%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Catalunya (+0,3%) Castilla-La Mancha (+0,3%) y Murcia (+0,3%).