Un tornado arrasa 2.000 hectáreas de cultivo en los Monegros
Los términos municipales de Oriñena, Poleñino y Lalueza han sido los perjudicados por la turbonada de viento que destrozó cultivos de maíz, alfalfa y estructuras agrícolas y ganaderas
Los fuertes vientos de las tormentas de este martes por la tarde han dejado a su paso un panorama de destrucción, con cultivos y granjas dañados en varios puntos de Aragón. Las afecciones son especialmente graves entre los términos municipales de Poleñino, Oriñena y Lalueza donde se ha producido un fenómeno meteorológico que los agricultores de la comarca de Monegros han calificado como extraordinario por la fuerza extrema del viento.
Una tormenta de viento, granizo y agua de gran turbulencia ha arrasado los campos de cultivo entre ambas localidades. A su paso, el fenómeno, similar a un tornado, ha destrozado también la cosecha de maíz y alfalfa, según denuncian desde Asaja. Se da la circunstancia de que la cosecha de maíz de segunda siembra, se halla en un momento delicado, en su punto de floración, por lo que la perdida de esta es total.
El miembro de la junta directiva en Huesca, Fernando Regaño, ha recorridoeste miércoles los puntos afectados. “No solamente la tormenta ha afectado a la producción en los cultivos, estamos encontrando granjas con tejados destrozados, infraestructuras agrícolas en los mismos pueblos rotas, la fuerza del viento fue impresionante, nunca habíamos visto nada igual”, ha expresado.
Desde la entidad agraria han solicitado la presencia de Agroseguro para que puedan evaluar lo antes posible la gravedad de la situación en la que han quedado los campos. También se ha informado a la consejería de Agricultura de los hechos para que sus técnicos puedan también realizar un informe sobre ello.
- Las dos futuras avenidas que cambiarán para siempre el tráfico de Zaragoza
- El Ayuntamiento de Zaragoza intenta sacar del olvido una de las atracciones más fallidas de la Expo
- Esta es la peor piscina municipal de Zaragoza según las reseñas de Google: 'Cada dos por tres pasa algo
- El Gobierno de Aragón alerta de la difusión de prácticas ilegales en el Pirineo en redes sociales
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Aragón baraja una veintena de sedes para distribuir visitantes
- Octavio López (PP) pide perdón por la polémica sobre Sánchez en San Lorenzo: 'Mi talante está en las antípodas de lo que puede desprenderse de las imágenes
- Un joven que ha conseguido comprar una vivienda en Zaragoza: 'Visité 27 pisos e hice más de 60 llamadas
- Del cafetal colombiano a la provincia de Teruel: 'Siempre he creído que vivir en un entorno tranquilo y sano es un derecho