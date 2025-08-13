Un tornado arrasa 2.000 hectáreas de cultivo en los Monegros

Los fuertes vientos de las tormentas de este martes por la tarde han dejado a su paso un panorama de destrucción, con cultivos y granjas dañados en varios puntos de Aragón. Las afecciones son especialmente graves entre los términos municipales de Poleñino, Oriñena y Lalueza donde se ha producido un fenómeno meteorológico que los agricultores de la comarca de Monegros han calificado como extraordinario por la fuerza extrema del viento.

Una tormenta de viento, granizo y agua de gran turbulencia ha arrasado los campos de cultivo entre ambas localidades. A su paso, el fenómeno, similar a un tornado, ha destrozado también la cosecha de maíz y alfalfa, según denuncian desde Asaja. Se da la circunstancia de que la cosecha de maíz de segunda siembra, se halla en un momento delicado, en su punto de floración, por lo que la perdida de esta es total.

El miembro de la junta directiva en Huesca, Fernando Regaño, ha recorridoeste miércoles los puntos afectados. “No solamente la tormenta ha afectado a la producción en los cultivos, estamos encontrando granjas con tejados destrozados, infraestructuras agrícolas en los mismos pueblos rotas, la fuerza del viento fue impresionante, nunca habíamos visto nada igual”, ha expresado.

Desde la entidad agraria han solicitado la presencia de Agroseguro para que puedan evaluar lo antes posible la gravedad de la situación en la que han quedado los campos. También se ha informado a la consejería de Agricultura de los hechos para que sus técnicos puedan también realizar un informe sobre ello.