Tres años del fuego que cercó el Moncayo: "Con la ola de calor y el viento siento escalofríos"

Espoleado por el viento, el fuego corrió como un caballo. Las llamas cercaron el Moncayo una tarde como la de este miércoles, 13 de agosto, hace ya tres años. El último gran incendio forestal acontecido en tierras aragonesas arrasó en menos de seis horas un perímetro de 50 kilómetros. El humo y la proximidad de las lenguas ígneas obligaron al desalojo de 1.500 vecinos. En Alcalá celebraban una comida popular para poner fin a los festejos de agosto. En Trasmoz reinaba la algarabía con la charanga por las calles en el sábado de fiestas. Todos fueron evacuados junto a los vecinos de Añón, Ambel, Bulbuente, Trasmoz, Talamantes, El Buste, la urbanización Cumbres del Moncayo, y la pedanía del Santuario de la Misericordia. Casi mil cien días después, nadie olvida la tragedia. Todo lo contrario: la ola de calor, el combustible que se seca a pasos agigantados en el monte y las tormentas secas que se levantan de pronto en agosto erizan la piel de los vecinos de las faldas del Moncayo.

El incendio no se llevó ninguna vida humana por delante, pero sí 6.000 hectáreas de superficie forestal que limitan con el parque natural y cientos de reses de ganado que no pudieron escapar del humo, como las 400 ovejas de los Melero Melero en Alcalá. La cuantía de los daños para el sector agrario supero el medio millón de euros, pero la cifra hacía referencia a los profesionales del campo. "El fuego dejó su huella en los huertos y las pequeñas explotaciones agrícolas. Hablamos de que se ha recuperado apenas un 10% de la agricultura doméstica, que aquí tiene bastante importancia. No hubo indemnizaciones ni ayudas para este segmento, por lo que nadie se animó a replantar", apunta José María Vijuesca, alcalde de Añón de Moncayo, la localidad donde se originó el fuego.

Distintas fuentes acreditaron a este diario que una chispa producida en un poste eléctrico prendió la primera llama, y aunque el Gobierno de Aragón confirmó que esa era la hipótesis más plausible, nunca se dio una explicación oficial para conocer cuál fue la causa del fuego. El retén del Sarga en Añón se movilizó de inmediato y llegó en nueve minutos a la zona cero. Aquel día soplaba un extraño viento de componente sur, conocido como fagüeño, poco habitual en las faldas del Moncayo, donde los hombros se inclinan noroeste por las fuertes rachas de cierzo que llegan desde Soria. "Casualidades de la vida, esta ola de calor fue parecida a la que vivimos algo en el momento. El otro día se levantó una tormenta de aire seco, a 40 grados, y es imposible no sentir escalofríos. Con una situación similar, revives aquel día fatídico", señala el regidor.

Algunos árboles todavía presentan daños y colores ennegrecidos. / EL PERIÓDICO

Los desalojos se ordenaron en minutos, algunos prioritarios, como el de la residencia de mayores de Añón. Una niebla densa y rojiza inundó minutos después Vera del Moncayo, donde decenas de agricultores trataron de hacer cortafuegos improvisados con sus tractores para salvar el casco urbano. Las imágenes se replicaron en los pueblos vertebrados por la carretera N-122 se quedaron aisladas desde Borja hasta Tarazona, donde aquella noche no fue oscura, sino de un terrible naranja.

La Corza Blanca sigue marcada por el fuego

Junto al Monasterio de Veruela, joya de la arquitectura cisterciense, se abrasó el restaurante La Corza Blanca, denominado así por el relato de Gustavo Adolfo Bécquer. No ha habido nadie todavía que se haya decidido a reabrir el local, un emblema de la hostelería en la comarca. "Escuchas lo que pasa en Tres Cantos o en León y te devuelve a esos momentos. Ahora, con la mente fría, piensas en cómo los vecinos se jugaron la vida intentando apagar las llamas y no te lo puedes creer. Sin embargo, vemos cómo el abandono de los campos lleva a que crezca la maleza sin control, lo que es mayor combustible para el fuego", señala Ángel Bonel, alcalde de Vera de Moncayo.

Sin embargo, los trabajos posteriores al fuego han dado sus frutos. "El color negro ha ido desapareciendo. La primavera ha permitido cerrar cicatrices porque llovió mucho después de dos años de sequía que impedían ver los progresos. Las actuaciones más gordas ya se han llevado a cabo, pero hay edificios que siguen cerrados y campos abandonados. Y aún quedan cosas por hacer, como recuperar algunos tramos del paseo y, sobre todo, una cosa que entonces entendimos como prioritaria y nadie nos ha ayudado a hacer: un plan de contingencia y evacuación para situaciones como esta", explica Bonel.

Ese verdor ha hecho brillar las labores de poda que se han ejecutado durante los últimos meses, así como la restauración de algunas zonas de espacimientos que quedaron afectadas por el fuego. "La vegetación ha seguido su curso. Como el fuego fue muy rápido, los daños no fueron profundos. Creo que los seguros también se han ido haciendo cargo. Pero lo que estamos es al acecho en estas fechas. La gente está muy mentalizada de que no hay que hacer nada peligroso como encender barbacoas o cosechar cuando hace calor, aunque esa no fuera la causa del incendio", explica Luis Ángel Torrellas, alcalde de Alcalá del Moncayo. Para el regidor, el fuego ha quedado impregnado "como un mal recuerdo", aunque destaca algo positivo. "En la adversidad se demuestra que estamos unidos, aunque luego se nos olvide", rememora sobre aquellos días el regidor de Alcalá.

La fecha sigue muy presente en las faldas del Moncayo. Allí, los incendios más virulentos siempre se han originado la segunda quincena de agosto, como fueron los casos de Ambel y Talamantes. El temor a un nuevo incendio está arraigado en cada barranco repleto de maleza, en cada zarza exuberante, en cada ventolera que se levanta a destiempo. Nadie se olvida de la catástrofica desdicha que golpeó hace ya tres años.