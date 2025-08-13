Vicente Royo, alcalde de El Burgo de Ebro: «La apertura del falso túnel facilita que las empresas operen en El Burgo»

Pregunta: Empezamos por lo más reciente. Esa apertura, por fin, tras casi un año de retraso, del falso túnel de la N-232.

Respuesta: Después de tanto tiempo demandándolo y sufriéndolo. Hemos pasado para ver cómo se llega ahora a Zaragoza y es una verdadera maravilla. Veremos cómo se comporta en los atascos y horas puntas, pero yo creo que no tendremos mayor problema.

Es una obra muy demandada, sobre todo por el corredor de la A-68 porque somos el único que no tenemos desdoblada la vía de salida a Zaragoza. Evidentemente esto lastra las inversiones de empresas porque la localización es una de las cosas que primero miran para instalarse. Con la nueva apertura, ese lastre va a ser menor, y tanto industrial como socialmente como a la hora de ganar habitantes, ahora lo vamos a tener más fácil.

P: El siguiente paso podría ser ampliar esas mejoras de la carretera incluso hasta Alcañiz. ¿Cuándo cree que se podría dar?

R: El otro día estuvimos con el secretario de Estado de Transportes (José Antonio Santano) y le transmitimos nuestras reivindicaciones: agilizar todos los tramos hasta Alcañiz, y no solo quedarse en Alcañiz, es que hay que salir al mar. Tiene que estar completa la autovía.

Tiene que tener facilidad para el transporte, para la movilidad y para que las empresas puedan operar dentro de nuestra comunidad. Santano nos informó de que iban a continuar con las obras en los siguientes tramos y nosotros vamos a tener paciencia y fe en que esto se va a ir haciendo.

P: Durante estos dos años de obras, ¿cómo han afectado al municipio y a las empresas los cortes y retenciones producidos?

R: En horas puntas, ha habido muchísima retención. Es cierto que menos de las que pensábamos que podrían suceder. Ha estado relativamente bien dirigido el tráfico, pero, si teníamos retenciones antes, con las obras, ha habido aún más.

En El Burgo nos han afectado más los trabajos del desdoblamiento. Para entrar y salir hay que pasar por la gasolinera, por caminos o por vías de servicio. Lo mismo para los polígonos industriales. Hay que pasar por en medio para evitar las obras de la carretera. Eso sí nos está creando problemas porque tenemos afectados tanto los polígonos como la salida y entrada al municipio. Esperemos que las obras finalicen en el menor tiempo posible para dejar de sufrir estas molestias.

P: Ya que comenta el tema de los polígonos, ¿hay novedades sobre alguna empresa que pueda llegar al polígono?

R: El otro día me encontré con los encargados del proyecto de hidrógeno verde (empresas Enagas y Cear). Un proyecto que pensábamos que estaba, sino olvidado, aparcado. Y me dijeron que, aunque iba con retraso, continuaban hacia adelante.

Aparte de eso, hay alguna pequeña empresa que tenemos ya contactada y que se va a incorporar a nuestros polígonos. No solo los grandes monstruos como Amazon, también empresas más pequeñas, son bienvenidas. Y se les trata exactamente igual que a las grandes. Lo bueno es que no hemos parado de recibir empresas.

P: Pasamos a otro tema de actualidad: el Centro Público Integrado La Cabañeta estará listo para el próximo curso

R: Esto es una verdadera alegría para el ayuntamiento que ha apostado por este proyecto y ahora va a ser una realidad. Conseguir la educación hasta los 16 años en el municipio es un pilar fundamental para poder seguir creciendo como pueblo y como comunidad social.

El que no hubiese un CPI y que los niños tuvieran que marchar a los 12 años era un hándicap para asentarse en El Burgo. Ahora, con la posibilidad de tener educación hasta los 16 años, creemos que poco a poco se va a ir notando y ya veremos si no necesitamos ampliaciones en unos años.

"Conseguir la educación hasta los 16 años es un pilar para seguir creciendo como comunidad social y como pueblo" Vicente Royo — Alcalde de El Burgo de Ebro

P: Los alumnos de 4º de la ESO entrarán para el próximo curso. ¿Se baraja incluso ampliar los estudios hasta Bachillerato?

R: La Cabañeta queda ya completamente terminada para abarcar los cuatro cursos de Secundaria, pero no se va a trasladar a los niños que están estudiando en Fuentes de Ebro. El convenio con el Gobierno de Aragon era que terminasen los estudios donde los habían empezado. El año que viene se cursará Secundaria al 100%.

En cuanto a estudios de más entidad, nosotros vamos a seguir intentándolo. Pero tendremos que tratarlo con la Administración, que tiene las competencias en educación. No lo descartamos. Lo mismo que no descarté pedir un CPI y decir que El Burgo lo necesitaba. El alcalde no tiene ningún problema en pedir para El Burgo.

P: La vivienda sigue siendo un problema muy grave. ¿Ha habido algún avance en esta materia?

R: Tuvimos una reunión con la directora general de vivienda (María Pía Canals), exponiéndole la problemática que tenemos. El Burgo, en materia de VPO, está dentro del epígrafe más bajo de todos. Con ese dinero, la vivienda de protección oficial en el municipio es imposible de construir. Porque los números no salen.

Nosotros fuimos a que en ese epígrafe se nos igualase con pueblos incluso más pequeños. Pía Canals nos dijo que estaban haciendo una ley de vivienda, que seguramente saldría antes de fin de año, en el que todo eso se subsanaba. Una ley de vivienda en la que todos los grupos políticos estuviesen de acuerdo. Nos pidió esperar a que saliera la ley para intentar solventar este problema.

Nosotros estamos intentándolo por todos los medios. Hemos hablado con constructores, entidades sociales, entidades financieras. Y seguimos haciéndolo. Porque de una manera o de otra tenemos que construir vivienda. Es ahora mismo uno de los problemas más graves. Es acuciante la falta de vivienda y la poca posibilidad que nos dan para construirla.

P: Hemos superado el ecuador de la legislatura. ¿Qué balance hace de estos dos años?

R: Llevamos un programa electoral tremendamente ambicioso y estamos cumpliéndolo en su gran mayoría. El CPI es sin duda la estrella por lo que supone para la educación y para el pueblo.

Hemos continuado también con la renovación de plazas, que acabaremos seguramente a principio del año que viene. Y estoy contento porque nos queda todavía la mitad de legislatura. Industrialmente seguimos en la cresta de la ola. Estamos tremendamente ilusionados.

P: Durante el mandato también ha habido una preocupación por temas sociales. ¿Cuál es el siguiente objetivo a nivel social?

P: Se han aumentado las becas tanto de comedor como de libros, como de residencias o de transporte, para los niños que están estudiando fuera. Ha habido un aumento, creo que es entre el 15 y el 20% de las cuantías.

El siguiente reto es conseguir que haya un pediatra. No sé si a tiempo completo o a tiempo parcial. Pero es una necesidad acuciante con la cantidad de niños que tenemos. Tendremos que adaptar también algún edificio para que los médicos cuenten con unas instalaciones dignas.

P: Dejamos a un lado los temas densos. En agosto son las fiestas de San Roque. ¿Qué nos puede contar de ellas?

La comisión de festejos ha hecho un trabajo fenomenal. Cada año se superan en programar. Las fiestas de El Burgo son una de las mejores fiestas de Aragón. ¡Cómo no van a ser las de mi pueblo! Son unas fiestas entrañables. La participación de los vecinos es total y se han programado actos para todos los públicos. No dejamos a ninguna franja de edad fuera. Creo que es un programa bastante completo y estoy seguro de que reinarán la tranquilidad y el respeto.

P: A nivel personal, ¿algún evento que no se pierda nunca?

Al margen de los actos protocolarios, hay un acto que a mí me encanta: la puesta del pañuelico. Se hace justo antes del pregón, cuando los niños y niñas nacidos en el último año se citan con las familias en un acto en el que se les da la bienvenida como ciudadanos de El Burgo y la comunidad los acoge dentro de su seno.