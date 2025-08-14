Alberto Mir Sabaté: "Todos los municipios deberían tener un plan de protección ante incendios forestales"

PREGUNTA (P): Señor director de extinción de incendios: ¿por dónde se empieza a apagar un incendio forestal?

RESPUESTA (R): Lo que hoy son las labores de extinción parten del año 1967, cuando lo que era entonces el ministerio para la Transición Ecológica contrató a la primera persona que se dedica a gestionar los incendios forestales a nivel nacional. Los incendios los apagaba la gente de los pueblos, que acudían a la plaza cuando tocaban la campana. Poco a poco, las cuadrillas forestales empezaron a tener contratos con la Administración, se crearon las primeras dedicadas a la extinción de incendios junto a los guardas forestales de la zona. En 1994, después de una cadena de incendios, hubo un punto de inflexión: se necesitaban más medios, más inteligencia a nivel de organización, se invierte mucho en medios aéreos, se cambian todas las dotaciones terrestres y las autonomías empezaron a ampliar los meses de trabajo de las empresas públicas de gestión forestal.

(P): ¿Es cierto eso de que los incendios se apagan en invierno?

(R): Entiendo que esa frase sirve para que la población comprenda que tiene que haber un trabajo previo al verano. Pero no solo tiene que ser en invierno. La gestión forestal implica trabajar durante todo el año en los montes. Es una cosa muy importante. Y luego está la responsabilidad subsidiaria todas las personas y las entidades locales. Todos los municipios deberían tener un plan municipal de autoprotección y las comarcas un plan bien desarrollado de protección civil. Eso supone invertir en infraestructuras alrededor de los pueblos o en aquellos puntos más críticos para que, en el momento en que llegue el incendio, no afecte a la población. Así es como se ayuda a la Administración autonómica, que debe cumplir con la gestión forestal activa, es decir, realizar trabajos de prevención y de mantenimiento del ecosistema aragonés.

(P): ¿Se afronta de igual modo un gran incendio, ese que arrasa más de 500 hectáreas, que uno menor?

(R): Tanto los conatos, que son los incendios que tienen menos de una hectárea, como los incendios, que van desde una hectárea hasta las 500, y los grandes incendios forestales, que van de 500 para arriba, se afrontan de la misma manera. Tal y como un incendio se detecta, el director de extinción se dirige hacia allí, toma la responsabilidad y es el encargado de dirigir la operativa. Si el ataque inicial no es suficiente, se llaman a los medios más próximos de las zonas adyacentes, y si en ese ataque no se puede contener el fuego, pues se aumenta el círculo. Para cada caso hay un tipo de director (A, B o C, siendo este último el de mayor habilitación) que dirige cuatro secciones: planificación, operaciones, logística y seguridad.

(P): ¿Cómo se ataca un un incendio?

(R): La sección de planificación establece un plan de ataque siempre coordinando las maniobras de forma segura. Tenemos tres tipos de incendios: convectivos, que se generan cuando hay mucha liberación de energía; topográficos, que son los que ascienden por las laderas; y de viento, cuyo propagación es el viento. Las tácticas a implementar dependen de cada uno, pero siempre basadas en la seguridad. Después, lo principal es atacar a la parte del incendio a la que más vamos a debilitar, es decir, por donde vamos a ser capaces de comerle más parte al incendio que lo que él es capaz de ocupar con el fuego. La acción más segura es, casi siempre, ir de cola a cabeza, pero también tenemos que prever los cambios de viento. Si entran rachas de componente este, el flanco izquierdo se nos puede transformar en cabeza.

(P): ¿Los medios áereos pueden trabajar en cualquier situación?

(R): Para los medios aéreos, lo más fácil es trabajar en zonas donde tengan poco humo y exista poca liberación de energía. Los helicópteros se sustentan por un colchón de aire que generan con sus hélices hacia el suelo. El calor convectivo que desprenden las llamas provoca que los medios aéreos tengan una atmósfera inestable en ese momento.

"La prioridad son las vidas humanas. Segundo, los bienes humanos, es decir, las poblaciones y las casas. Si somos capaces de hacer un perímetro de protección alrededor de un pueblo, el fuego ya no afecta a las personas"

(P): ¿Por qué hay ocasiones en las que se suelta agua lejos de las llamas?

(R): Tenemos tres formas de trabajo. La primera es el ataque directo, que es cualquier acción que se haga en las llamas o en la base de las llamas. Por otro lado, el ataque indirecto, que es aquella acción que se hace fuera de lo que es el entorno de las llamas. Y luego está el ataque paralelo, que es un ataque que se distancia entre dos o cuatro metros del fuego que permite trabajar de una manera eficiente sin recibir la esa energía que desprende el fuego. Así se consigue que cuando el fuego toca esa zona baje la intensidad de la llama y que los medios terrestres puedan trabajar con mayor seguridad.

(P): Usted estuvo al frente del operativo de extinción del último gran incendio forestal en Aragón. ¿Cómo se trabajó en el fuego del Moncayo?

(R): El valor medio del módulo de viento en aquel incendio era de 35 kilómetros por hora. Eso significaba que en algún momento teníamos rachas de 75. Entonces, si a un medio aéreo, que normalmente tienen que ser ligeros, porque tienen que sustentarse en la atmósfera, le ponemos una incidencia de viento muy fuerte, pues eso le genera mucha turbulencia a la hora de volar. Si aún así lo hacemos volar, elegimos zonas en las que hay un foco de calor que no emite convección, pues lo que busca es trabajar dentro de lo que es la inseguridad en la parte más segura.

"Debemos tener en cuenta que los medios de extinción son finitos. ¿Qué quiere decir? Que no podemos desplazar todos los medios de la comunidad autónoma al incendio de Añón porque en ese caso dejamos de proteger al resto de la comunidad autónoma"

(P): ¿Cuáles son las prioridades dentro de un plan de extinción?

(R): La normativa siempre nos dice tres cosas claras. La prioridad son las vidas humanas. Segundo, los bienes humanos, es decir, las poblaciones y las casas. Si somos capaces de hacer un perímetro de protección alrededor de un pueblo, el fuego ya no afecta a las personas. Por último, el medio forestal, donde se prioriza un espacio natural protegido, un área singular, una reserva natural. Dentro de nuestras funciones y nuestras competencias tenemos que ser conscientes que nosotros estamos trabajando para proteger lo natural.

(P): Debe ser complejo dejar medios en reserva ante un gran incendio por lo que pueda pasar-

(R): Lo que tenemos que tener en cuenta que los medios de extinción son finitos. ¿Qué quiere decir? Que no podemos desplazar todos los medios de la comunidad autónoma al incendio de Añón porque en ese caso dejamos de proteger al resto de la comunidad autónoma. Los bomberos urbanos, que tienen mayores conocimientos profesionales de extinción del fuego, no pueden dejar sus parques desprovistos. Imagínate que hay un accidente en la autovía. Lo que quiero decir con esto es que todos somos responsables de aportar al sistema. Los términos municipales, los ayuntamientos, también tienen que ver que tienen que tener la población avisada y el núcleo urbano acondicionado a cualquier efecto de incendios forestales. Hay que tener los entornos limpios, hacer jornadas de sensibilización para aquellas casas que estén más alejadas del pueblo, que nadie tenga por los tejados ningún tipo de hojarasca, que no haya una comunicación directa de los jardines ornamentales con las casas.

(P): Por su tono infiero que esto no se está desarrollando.

(R): Igual no todos lo están haciendo de la misma intensidad, o con el mismo interés y preocupación. Algunos porque lo desconocen. Hay pocas entidades locales que tienen un técnico de protección civil, que es una figura muy importante que deberían ir pensando en tener tanto los ayuntamientos como las comarcas, igual que lo hay para actividades socioculturales o deportes. Nos tenemos que integrar todos. Es una problemática que evidentemente las Administraciones autonómicas y el Estado asumimos en un gran porcentaje, vamos a decir que en un 80%. Pero las entidades locales también tienen que apostar e invertir en ello.

(P): ¿Marcaron los incendios de Ateca y el Moncayo un punto de inflexión en la gestión forestal en Aragón?

(R): Los grandes incendios que hubo en el año 2022 fueron muy significativos tanto a nivel autonómico como nacional. Nosotros tenemos que aprender tanto de los incendios pequeños como de los grandes, desde el de Luna, de la temporada de 2009 en Teruel, del fuego de Calcena en 2012. En el año 2022 el incendio de Añón se encuadró en una semana muy similar a la que estamos sufriendo ahora: mucho calor durante el día y poca recuperación de la humedad durante la noche en un periodo de temperaturas extremas durante más de siete días. Es el mismo escenario, lo que lo enfrentamos con otra perspectiva porque hemos tenido un invierno, un otoño y una primavera que han sido muy beneficiosos a nivel de precipitación y del ecosistema.