Alerta por calor extremo en Zaragoza: el ayuntamiento reabre el protocolo de emergencias

El Ayuntamiento de Zaragoza volverá a activar a partir de esta medianoche el Plan de Emergencias Municipal (PEMUZ) frente a la ola de calor intensa que azota la ciudad. El dispositivo permanecerá en vigor hasta las 00:00 horas de este jueves, cubriendo los días viernes, sábado, domingo y el lunes por la madrugada.

Las previsiones meteorológicas indican temperaturas máximas de entre 40 y 42 grados, con mínimas que no descenderán de los 24 °C, lo que augura cuatro noches tropicales consecutivas. Durante episodios similares el mercurio subía sostenidamente por encima de los 40 grados, mientras que en el último episodio las noches no bajaban de los 24 °C ￼ ￼.

Como medida de choque, durante los cuatro días de activación del plan, las piscinas municipales ofrecerán entradas más económicas para facilitar el acceso de la población a espacios de alivio térmico. Los precios serán los siguientes (válidos exclusivamente en taquilla):

• Adultos: de 4 € a 2,50 €

• Menores de edad: de 2,70 € a 2 €

• Mayores de 65 años y pensionistas: de 2,60 € a 2 €

No es la primera vez que Zaragoza recurre a esta media. Ya el pasado mes de junio se aplicó una rebaja del 50% en las entradas de las piscinas durante cinco días consecutivos de calor extremo, con temperaturas máximas cercanas a los 41 grados y varias noches tropicales.

Y en el reciente episodio del 9 al 13 de agosto, con máximas de hasta 43 grados y mínimas de 26, el PEMUZ se activó en alerta naranja y también se redujo el precio de las piscinas, acompañado de una red de 55 refugios climáticos y la instalación de pulverizadores y fuentes de refresco distribuidas por la ciudad

Más medidas: refugios y protección a vulnerables

Aunque el foco de esta activación es la rebaja de piscinas, el PEMUZ incluye otras medidas usuales como la puesta en marcha de refugios climáticos en centros cívicos, de mayores y otras instalaciones municipales (como los Depósitos Pignatelli o la sede de Casa Jiménez). También la instalación de pulverizadores y "remojachicos” en zonas públicas como calle Delicias, Duquesa Villahermosa o el Parque de la Tolerancia (Actur).

El plan contempla asimismo fuentes de refresco en plazas urbanas --activas en franjas diurnas--, el refuerzo de la vigilancia a cargo de Protección Civil y voluntarios en espacios públicos; y una especial protección para personas más vulnerables (menores de cinco años, mayores de 65) o quienes realicen esfuerzo físico intenso

Recomendaciones para la población

El Ayuntamiento, en línea con las directrices de Protección Civil, recomienda a la ciudadanía hidratarse con frecuencia, sin esperar a tener sed; evitar bebidas alcohólicas y comidas calientes; vestir ropa ligera, de tejidos transpirables y colores claros; utilizar gorra, sombrero y protección solar; realizar actividades físicas a primera hora de la mañana o al atardecer; no dejar niños, personas mayores o mascotas en vehículos estacionados; y en el hogar, mantener persianas bajadas durante el día y ventilar por la noche.Seguimiento y avisos

El consistorio mantendrá la operatividad del PEMUZ conforme a la evolución de los pronósticos. Cualquier modificación en las fechas o en las medidas será comunicada a través de los canales oficiales (web municipal, redes sociales, prensa).