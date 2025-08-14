Aragón impulsa su economía en junio con un notable crecimiento en industria y servicios

Aragón ha registrado un sólido crecimiento el pasado mes de junio tanto en el sector industrial como en el de servicios, según los datos publciados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La comunidad mostró un desempeño superior a la media nacional en ambos sectores, con lo que se consolida como uno de los territorios con mejores resultados en facturación.

En concreto, la industria aragonesa incrementó su cifra de negocios en un 6,4% en junio de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, superando en tres puntos la media nacional, que alcanzó el 3,4%. Este dato posiciona a Aragón como una de las regiones con mejor desempeño, aunque por detrás de Baleares (+16,9%), Madrid (+11,8%) y Asturias (+8,5%).

Solo Andalucía registró un descenso, con una caída del 3,2%. A pesar de este buen resultado mensual, en el acumulado del año la industria en Aragón experimentó una ligera disminución del 0,5%, un dato algo más negativo que la media nacional (-0,2%).

Servicios: facturación al alza y empleo en crecimiento

El sector servicios en Aragón mostró también un dinamismo aún mayor, con un aumento en su facturación del 7,5% en junio de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, superando en 1,1 puntos la media nacional (6,4%). Este crecimiento sitúa a Aragón por detrás de Baleares (+9,2%), Canarias (+8,9%) y País Vasco (+8,8%), pero por encima de regiones como Extremadura y Galicia (ambas con +3,6%) y Andalucía (+4,8%).

En el acumulado del año, la facturación de los servicios en Aragón creció un 4,5%, igualando la media nacional. Además, el empleo en este sector registró un incremento del 0,8% interanual, un dato positivo aunque más modesto que el de Navarra (+3,37%) y superior al de Andalucía (+0,33%), que mostró el menor aumento.