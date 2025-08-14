Aprovecha las 'Rebajazas' y suscríbete a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN por solo 5 euros al mes

Cuando se acerca el final del verano, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN lanza sus propias Rebajazas con una campaña por tiempo limitado, para disfrutar de una suscripción de 6 meses a la edición impresa digital por solo 30 euros.

Sí, sí, como lees. Estar al tanto de toda la actualidad tanto de lo que pasa en Aragón como en el mundo te saldrá por solo 5 euros al mes durante seis meses, con un ahorro del 45% sobre la tarifa habitual. Eso sí, tienes que darte prisa y formalizar la suscripción en este enlace antes del 31 de agosto, ya que estas Rebajazas solo están disponibles por tiempo limitado. Además, puedes cancelarla cuando quieras.

Esta opción permite el uso de tres dispositivos distintos de forma simultánea e incluye todas las ventajas de los contenidos web. La oferta es válida solo para nuevos suscriptores y las renovaciones se harán al precio de tarifa.

Aprovecha las Rebajazas y ahorra casi la mitad de precio de la suscripción.

Qué incluye la edición digital

La suscripción a la edición impresa digital permite ver la réplica del periódico en papel que compras en tu kiosco en la pantalla del dispositivo que elijas.

Suscribirse a la edición impresa digital de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN permite escuchar todas las noticias, guardar las informaciones que te interesan, ajustar el tamaño de letra para una mejor lectura y traducir a más de 20 idiomas toda la información diaria.

Incluye:

Acceso a la versión digital del periódico diario

Newsletter diaria con las últimas noticias

Guarda y comenta las noticias

Acceso a los contenidos de los suplementos

Acceso ilimitado a todos los contenidos web

Descuentos y ventajas exclusivas

Newsletters de autor, opinión y temáticas

Sorteos exclusivos

El Periódico de Aragón

Para acceder a todas sus ventajas son muy cómodas las apps disponibles en Play y Apple Store con las que podrás leer sin límites y a diario todas las noticias, reportajes, entrevistas y artículos de opinión… publicadas en la edición impresa.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la réplica digital y qué ventajas tiene?

La réplica digital te permite disfrutar de tu periódico o suplemento de papel tanto en tu ordenador como en tu dispositivo móvil.

¿Hace falta registrarse?

Para disfrutar de las ventajas de la réplica digital es necesario registrarse y tener una suscripción de la réplica digital activa. De esta forma podrás acceder a tus compras desde distintos dispositivos.

¿Qué tarifas hay disponibles? Descubre todas las tarifas aquí.

¿Los suplementos se venden por separado?

No. Debes adquirir y acceder al ejemplar de la fecha de publicación del suplemento y podrás acceder a las dos publicaciones.

Adquiere desde aquí la edición impresa digital de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

También te podemos ayudar llamando al teléfono 976 700 473. De lunes a viernes, de 8.00 a 14.00 horas.