Del banquete nupcial de Illueca a la intoxicación de Barbastro: estos son los brotes de salmonelosis más graves de la historia de Aragón

En apenas tres días se pasó de los cien a los más de cuatrocientos afectados. Todos, con síntomas de gastroenteritis. Todos, afectados por el brote de salmonelosis de Barbastro que, según ha confirmado Salud Pública, tuvo su origen en unas tostadas de tomate triturado que se consumieron en la Muestra del Festival Vino Somontano. La cifra de casos atendidos supera ahora los quinientos, y desde que se detectó la intoxicación alimentaria el 4 de agosto hasta este momento se ha hospitalizado a catorce personas. Cuatro de ellas todavía permanecen ingresadas. Expertos en Salud Pública sostienen que es, de la historia de Aragón, el que más casos ha provocado. Con todo, matizan que no es el de mayor gravedad.

Según indican desde el Departamento de Sanidad, este brote de salmonelosis ha sido atendido en distintos puntos sanitarios de la provincia de Huesca, como son el centro de salud y el hospital barbastrense, el hospital San Jorge o el centro de salud de Monzón. La noche del lunes 4 de agosto al martes 5 fue en la que más casos se atendieron y, durante esa semana, hubo una mañana en la que se tuvo que reforzar con un profesional sanitario de medicina en la consulta para atender las urgencias.

Un salto en el tiempo obliga a detenerse en 1992, cuando se produjo otra gran intoxicación alimentaria por esta misma bacteria. En aquella ocasión, el brote de salmonelosis surgió del banquete de una boda de Illueca que se celebró el 5 de septiembre de 1992 y se saldó con la muerte de una mujer de 60 años -Palmira Ruiz Andaluz- que era vecina de Aranda de Moncayo (Zaragoza). La intoxicación afectó a 200 invitados de los 300 que acudieron. La investigación llevada a cabo entonces por Salud Pública concluyó que la intoxicación tuvo su origen en un bote de mahonesa servida para acompañar a los langostinos.

El origen del brote estuvo en el restaurante Benedicto XIII de Illueca, que al poco tiempo -el 12 de septiembre de 1992- reabrió con la autorización del Departamento de Sanidad el Gobierno de Aragón. La gravedad de la situación llevó a los responsables del establecimiento a juicio. Este se celebró el 17 de abril de 1993 y los responsables del local fueron condenados a pagar más de 40 millones de pesetas (cerca de 240.400 euros) de indemnizaciones.

Cinco años después se había detectado otro gran brote masivo de salmonelosis en Aragón. En este caso fue en dos colegios de Zaragoza y afectó a cerca de 200 niños. El comedor de ambos estaba gestionado por la misma empresa (Restauración Colectiva). La investigación llevada a cabo permitió concluir que, en uno de los centros escolares, se vieron afectados 90 estudiantes por consumir lechuga que contenía la bacteria de la salmonela.

Hasta la actual, la intoxicación alimentaria por salmonelosis masiva más reciente de Aragón fue la que se produjo en el verano de 2005. En este caso, el origen del brote estuvo en un pollo precocinado de la marca Sada en el que también se detectó esta bacteria y que intoxicó a más de 1.000 personas en España, al menos un centenar de ellas en Aragón. El brote se saldó con la vida de al menos una persona en Valencia que había consumido este producto.

Desde entonces se han detectado otras intoxicaciones alimentarias en la comunidad, en su mayoría con menos de cien afectados.

