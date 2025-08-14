Las brigadas helitransportadas de Ejea y Teruel acuden a los incendios de Palencia y Valencia

Al menos cinco grandes fuegos continúan fuera de control en España en una ola destructiva que de momento no afecta a la comunidad

Bomberos en la zona de Teresa de Cofrentes (Valencia), donde se ha solicitado ayuda a Aragón

Bomberos en la zona de Teresa de Cofrentes (Valencia), donde se ha solicitado ayuda a Aragón / EFE / Manuel Bruque

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La brigada helitransportada de Infoar con base en Ejea de los Caballeros (Cinco Villas) se incorpora este jueves a las labores de extinción del incendio de Resoba, en Cervera de Pisuerga (Palencia). El Gobierno de Aragón ha informado de que la Junta de Castilla y León lo ha solicitado y que el desplazamiento se ha llevado a cabo este miércoles para sumarse a las labores de extinción desde primera hora.

En Castilla y León hay declarados, este jueves, un total de 16 incendios, uno de ellos en la localidad palentina de Resoba, en la comarca del Alto Pisuerga, que cuenta con un operativo en el que trabajan casi 40 medios aéreos y terrestres para luchar contra el avance de las llamas.

Además, a solicitud de la Generalitat Valenciana, desde hoy jueves, se incorpora a las labores de extinción del incendio forestal de Teresa de Cofrentes (Valencia) la brigada Helitransportada de Teruel con base en Blancos del Coscojar, del operativo INFOAR del Gobierno de Aragón.

