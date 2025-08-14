Detenido otro varón en Huesca por el hurto de un móvil en las fiestas de San Lorenzo

De cara a este fin de semana de fiestas de San Lorenzo, la Policía Nacional recuerda a los ciudadanos que mantengan cuidado con sus pertenencia

Una imagen de archivo de la Policía Nacional.

Una imagen de archivo de la Policía Nacional.

Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional de Huesca han detenido a otro varón por hurto de móvil, que tras ser identificado el pasado día 10 por agentes de Seguridad Ciudadana se le intervinieron dos teléfonos que portaba.

Este pasado miércoles, un ciudadano presentó denuncia de hurto de móvil cometido el día 9 de agosto, tratándose de uno de los dos terminales que portaba el identificado. Por tal motivo se ha procedido a la detención de este varón, quien el día 9 se desplazó desde Zaragoza a las fiestas de San Lorenzo de Huesca.

De cara a este fin de semana, la Policía Nacional recuerda a los ciudadanos que mantengan cuidado con sus pertenencias, al ser las zonas con aglomeración de personas escenario idóneo para los carteristas para el hurto de efectos y, en especial, de teléfonos móviles.

