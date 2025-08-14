La DO Somontano pide perdón por el brote de salmonelosis de Barbastro: "Lamentamos profundamente lo ocurrido"

Fue el tomate que usó como base en sus tapas un establecimiento de la Muestra del Festival Vino Somontano lo que causó el brote de salmonelosis de Barbastro que ha dejado más de 500 afectados y 14 ingresos hospitalarios. Así lo confirmó Salud Pública este miércoles y, como consecuencia, la entidad organizadora del evento, la Denominación de Origen Protegida Somontano (DO Somontano), ha pedido disculpas este jueves tras celebrar un pleno extraordinario. "Lamentamos profundamente lo ocurrido", han indicado. Asimismo, han apuntado que la investigación continúa en marcha y que, cuando llegue a su final, dicha empresa "deberá responder a su responsabilidad directa en el caso".

Según ha comunicado la organizadora del evento, la DO Somontano se puso en contacto con el hospital de Barbastro nada más conocer los primeros casos "para mostrar su preocupación y facilitar toda la colaboración necesaria a las autoridades sanitarias para aclarar lo sucedido y atajar las consecuencias". Fue la noche del lunes 4 de agosto al martes 5 cuando las primeras decenas de afectados acudieron con síntomas de gastroenteritis a distintos puntos sanitarios de la provincia de Huesca. A lo largo de la semana la cifra fue en aumento. La DO subraya que "esa colaboración activa se ha mantenido a lo largo de todo el proceso".

La organizadora del Festival Vino Somontano ha explicado que en todas las ediciones de la muestra, que son ya 25, se han tomado las medidas necesarias y se han cumplido "todos los requisitos para el perfecto desarrollo de todas sus actividades, incluida la celebración de la muestra gastronómica". También han sostenido que "siempre se ha contado con la aprobación de la autoridad competente para abrir la muestra tras el estudio de la memoria técnica que se presenta acreditando tener todos los permisos y documentación necesaria para emprender la actividad con todo en regla".

Es precisamente por estas medidas por lo que, ha añadido la DO Somontano, nunca antes se había registrado ninguna incidencia en este evento. "Creemos importante no olvidar la trayectoria del festival y de la de los más de 20 restaurantes y establecimientos de su muestra gastronómica que, edición tras edición, han demostrado una profesionalidad y buen hacer que han posicionado al certamen como uno de los más relevantes a nivel nacional", han indicado, y han recordado el "permanente compromiso" de estas empresas con el festival en un momento de preocupación.

Así, la DO Somontano ha subrayado que su foco está ahora puesto "en que los hospitalizados se recuperen y vuelvan a casa y los convalecientes acaben de superar el proceso". "Mostramos toda nuestra solidaridad con los afectados, tanto con los más de 500 que han requerido atención médica como con los que no han acudido al médico y han sufrido las consecuencias en sus casas. Confiamos en la recuperación de los que todavía siguen convalecientes y en la vuelta a la vida normal de todos los afectados", han expresado, y han afirmado: "Eso ha sido siempre, es y será lo más importante".

Desde la entidad organizadora del Festival Vino Somontano también han querido felicitar a Salud Pública y a todas las secciones del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón que han participado en la investigación "por su extraordinario trabajo, rapidez y diligencia gracias a los que se ha llegado a las primeras concusiones en las que se concretan responsabilidades claras y delimitadas".

Además, han agradecido en primera persona a la directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán, y al jefe de servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental, Antonio Español, quienes se han sumado vía telemática a la reunión para explicar, de primera mano, los detalles de la investigación. "Se ha cortado el foco de la infección en un tiempo récord", han indicado.