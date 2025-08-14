Enriscado en la montaña: "Hice todo lo que no se tiene que hacer"

"Que subir es algo fácil y bajar una cosa mucho más compleja la aprendí aquel día". Así recuerda el montañero Daniel Enfedaque el momento el que hace quince años quedó atrapado en la cornisa de una pared de roca en un punto indeterminado del balcón de Pineta. "Pensaba que estaba en una zona pero me había desviado mucho más de lo que podía pensar", narra sobre la complicación que supuso su rescate. Una realidad, mezcla de imprudencias y accidentes, a la que se enfrentan diariamente durante los meses de verano los miembros de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM), que ven como estas semanas se han disparado las llamadas que tienen que atender.

Enfedaque, que asume que en aquel momento hizo mal "todo lo que se podía hacer mal", acabó rescatado tras una operación de más de tres horas. Un tiempo similar al que hace tres años se enfrentó a más de 3.000 metros y en medio de la nieve el montañero y escalador Alex Puyó. "No tuve sensación de miedo, pero sí de incertidumbre", recuerda. En su caso, el rescate comenzó tras una lesión durante un descenso de esquí de travesía. "La gente ahora afronta rutas muy complicadas sin tener la experiencia suficiente, será por la presión de las redes sociales o por haber perdido el respeto a la montaña", explica.

Tras un fin de semana en el que se han registrado dos muertes en el Pirineo altoaragonés, Enfedaque recuerda todas las malas decisiones que tomó cuando emprendió su excursión al balcón de Pineta. Fue una expedición en solitario, sin avisar a nadie de su destino, no tenía estudiada la ruta y todavía no tenía mucha experiencia. "No percibí el riesgo hasta que era demasiado tarde", recuerda, pues emprendió algunas trepadas que le desviaron del sendero previsto. Cuando quedó enriscado en el pequeño saliente la única movilidad que tenía es la que le permitió llamar al 112. "Estaba medio llorando, con un ataque de ansiedad", evoca.

El rescate de Puyó comenzó después de que se rompiera la rodilla izquierda. Fue hace seis años en el pico de Alba en el macizo de la Maladeta. "Éramos cuatro personas en el grupo y dos de ellas se fueron a pedir ayuda", recuerda. Al estar sin cobertura el tiempo que pasó hasta la llegada del helicóptero fue un momento angustioso. "Tratamos de movernos, pero sentía mucho dolor", explica. La única solución fue esperar en un sitio cómodo y aprovechar el tiempo para marcar una H gigantesca en la nieve. "Por un momento pensamos que tendríamos que pasar la noche solo cubiertos con unas mantas térmicas", señala.

En los dos casos explican que han aprendido una lección valiosa y piden mucha prudencia y seguridad cuando se practican deportes de montaña. "Desde entonces he asistido a cursos y siempre recomiendo a los que se inician en la montaña que den los primeros pasos con rutas sencillas", aconseja Puyó. De la misma opinión es Enfedaque. "Se tuvieron que alinear muchas cosas para que ahora pueda contarlo, son cosas que te marcan", explica al tiempo que pide prevención y conocimiento del medio en el que se va a practicar la escalada. "Ahora existen muchas herramientas para evitar perderse, es necesario estar preparado", explica.

Suscríbete para seguir leyendo