Las fiestas de agosto desbordan los pueblos de Aragón: "Ver las calles abarrotadas te llena de alegría"

Verano es sinónimo de fiestas de pueblo. Y si hay una semana en concreto donde estas celebraciones alcanzan su culmen esa es la que contiene los días 15 y 16 de agosto. La Asunción de la Virgen y San Roque, respectivamente, son dos fiestas celebradas en un centenar de municipios de Aragón, lo que hace que en muchos de ellos, la afluencia de gente y población aumente en estas fechas donde desde sus administraciones llevan preparando la festividad con un largo tiempo de antelación.

Localidades aragonesas como Pina de Ebro, Biescas, Calatayud, Calamocha, Pedrola y Alacón, entre muchas otras, reciben con los brazos abiertos a aquellos que vuelven a su segunda casa. Aquella que durante el resto del año por el ajetreo de trabajo y las diferentes vicisitudes de la vida no pueden visitar. Ahora con las vacaciones (ansiadas y buscadas por muchos para que coincidan en estas fechas) vuelven a subir las persianas de sus casas y se reencuentran con familias y amigos que, a veces, pueden no llegar a verlos durante el resto del año.

«Ver las calles abarrotadas te llena de alegría. Cada vez viene más gente porque está todo más arreglado y los municipios están mejor. Nunca había visto tanta gente, en las tiendas estos días había hasta filas por la calle», dice Manuel Rando, alcalde de Calamocha. «Se vive con ilusión y nervios porque quieres que todo salga bien y que todas esas personas que vienen se lo pasen lo mejor posible. Se reencuentran con amigos y familiares y es lo más bonito de las fiestas», confiesa Manuela Berges, regidora de Pedrola.

Es una realidad que edición tras edición las fiestas en estas localidades ganan cada vez más visitantes. «El año pasado tuvimos 5.860 peñistas, este año se espera que lleguemos a la cifra histórica de 6.000», data José Manuel Aranda, alcalde de Calatayud. Para Lorena Cajal, quien ostenta este mismo cargo, pero en Biescas, «es muy relevantes porque trae gente con segunda residencia y, al mismo tiempo, acuden turistas y personas de municipios de alrededor».

La primera jornada de vaquillas de Calatayud / Ayuntamiento de Calatayud

Son fechas importantes y sus alcaldes lo saben. Por eso, los preparativos de las fiestas también lo son. Desde los días cercanos a los respectivos pregones y chupinazos que dan el pistoletazo de salida a las jornadas festivas, hasta todos los meses previos para que durante la celebración los problemas sean mínimos y su desarrollo ocurra de forma correcta siendo la diversión y el disfrute las sensaciones predominantes, todo se ha tenido en cuenta por parte de los diferentes ayuntamientos.

Entre otras cosas, el refuerzo de los servicios durante estas fechas es algo clave. «Ponemos mayor atención y controles de seguridad vial, enfatizamos en la limpieza durante todos los días, desplegamos baños públicos… Una gran parte del presupuesto de las fiestas, por ejemplo, va destinado únicamente a la limpieza que es muy importante», comenta Cajal. Asimismo, el edil de Pina de Ebro, Pablo Blanquet, explica algo similar. «Nos centramos en la limpieza haciendo servicios extraordinarios, contamos con el apoyo de la brigada municipal que aumenta su servicio y las peñas y asociaciones que organizan eventos durante estas fiestas ponen mucho de su parte», cuenta.

En Calamocha, por ejemplo, afirman que durante este periodo contratan a más personas para trabajar, sacándolas del paro y estas, a su vez trabajan durante el resto del año cuando se llevan a cabo otras actividades y eventos. En este municipio, los gastos de mantenimiento, limpieza, preparaciones, decoración y seguridad durante las fiestas del año pasado ascendieron a 82.005 euros, según el propio alcalde. «En el nuevo programa de fiestas damos los gastos de la edición anterior para que todos los calamochinos lo conozcan», detalla.

256.000 euros en gastos

Por profundizar más, durante las fiestas de la Asunción de la Virgen y de San Roque en Calamocha el gasto total el año pasado fue de 256.000 euros. El mayor gasto fueron las actuaciones que superaron los 106.000 euros (suponiendo más del 40%); el siguiente más alto fue el ya nombrado dedicado a tareas de mantenimiento, limpieza y otros aspectos; posteriormente fueron las actividades taurinas con un coste de 27.000 euros (gasto que Rando comenta que este año será mayor); los dos últimos son las procesiones que supusieron un gasto de 20.500 euros (solo para el ayuntamiento porque aquí también tienen implicación económica las diferentes cofradías) y el acto inicial de las fiestas que supuso 15.600 euros.

Este acto inicial, cuenta su alcalde, es uno de los momentos especiales de las fiestas. «En él se homenajea a los jóvenes calamochinos que cumplen 18 años. Este año son un total de 51 y se les da unos pañuelos y ciertos obsequios», narra Rando. En otros lugares este acto inicial con pregón y chupinazo es presidido además de por los cargos municipales por una figura relevante. «En Biescas tenemos el honor y el placer de haber podido contar con el director Javier Macipe, que también ha hecho un concierto y hemos proyectado su película», explica Cajal.

En Pedrola, su alcaldesa también ve los primeros días como los más importantes. «El día uno es más especial para los que son de aquí y el protagonismo lo tiene Pedrola. Se hace el chupinazo con peñistas de aquí de toda la vida y luego bajan las carrozas de las peñas. Luego los otros días estén bien también, pero puede venir gente que le interesa la banda que actúe y puede que estos visitantes no tengan una conexión ni especial ni sentimental con la localidad», dice Berges.

Las actividades en todas las localidades no entienden de edad y abarcan temáticas muy diversas. «Hay torneos de piedra, papel y tijera, de guiñote o de futbolín. Además de otras cosas como bajar una cuesta en bicicleta sin cadena y ver quien llega más lejos, comidas, cenas, almuerzos, pasacalles y para los más pequeños hinchables, titiriteros, teatros…», comenta Blanquet.

Comida comunal en las fiestas de Pedrola / Ayuntamiento de Pedrola

Música y vaquillas

Aun así, las actividades con más éxito y mayor demanda son las taurinas y las actuaciones musicales. En Pina, su edil explica que hay una gran tradición vaquillera. «Hacemos 4 sesiones de vaquilla al día. El encierro y la suelta por la mañana, por la tarde vaquillas en la plaza de toros y por último la vaca de fuego. Son momentos en los que está todo el mundo allí», relata. En cuanto a la música cada vez más las charangas, las orquestas, los tributos, las bandas y los DJs abarcan un mayor presupuesto en las fiestas. En Pedrola, dice su alcaldesa, han conseguido traer a la banda indie Veintiuno y a Kiko Rivera para pinchar música. Sin embargo, es más habitual encontrar orquestas, charangas y disco móviles que bandas de música al uso.

Por otro lado, está la vertiente más tradicional de las fiestas. En Calatayud, por ejemplo, su alcalde cuenta que se busca que se tenga en cuenta (que se tiene) las celebraciones propias del santo. «Hemos querido incidir en la parte de las fiestas más tradicional. La subida a la ermita de San Roque en la noche del 15 al 16 y la bajada a las seis de la mañana; el sorteo del santo porque cada año está en una casa y pasa de un vecino a otro o la misa de por los peñistas fallecidos son ejemplos de ello. Entre otras cosas, además, de por mantener las tradiciones es porque son los actos más emotivos de las fiestas», destaca su edil.

Preparativos y nervios fuera, ahora solo queda disfrutar de las fiestas. En palabras de la alcaldesa de Pedrola, «estos son los días que nos permiten coger fuerzas para el curso que viene».