La Justicia de Aragón llama a reducir las listas de espera en el hospital de Barbastro

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido este jueves una sugerencia al departamento de Sanidad para que siga el seguimiento continuo de las necesidades asistenciales del hospital de Barbastro de cara a dotar de plazas vacantes y reducir las listas de espera actuales.

La jurista ha respondido así a las quejas planteadas por el Consejo de Salud de Binéfar, formado por representantes de ayuntamientos, centros educativos, sindicatos, asociaciones y servicios sociales y sanitarios, que trasladó su "inquietud y preocupación" por el funcionamiento del hospital ante la falta de profesionales y las extensas listas de espera.

El Justiciazgo, según ha indicado esta institución en un comunicado, valora los esfuerzos organizativos y presupuestarios del Gobierno de Aragón para reducir las listas y dotar de suficientes médicos a centros con especiales dificultades como el de Barbastro, pero sigue recibiendo quejas relativas al Servicio Aragonés de Salud y al propio hospital, por lo que ve necesario mantener una actividad continuada en aras a dispensar el mejor servicio sanitario posible.

El centro, que esta semana ha estado de actualidad por atender a los afectados por el mayor brote de salmonelosis de la comunidad, atiende a unos 110.000 altoaragoneses, casi la misma población que en el San Jorge de Huesca. Arrastra graves problemas en las listas de espera, sobre todo en Otorrinolaringología y tiene un alto número de la plantilla en situación de interinidad y al igual que el resto de hospitales periféricos de Aragón, el de Barbastro arrastra problemas para atraer profesionales sanitarios.

El hospital es el espacio sanitario de referencia para las comarcas del Somontano de Barbastro, Sobrarbe, Cinca Medio, Bajo Cinca, La Litera y Ribagorza. Cubre un territorio con localidades tan distanciadas como Fraga y Benasque, un trayecto de más de 150 kilómetros. De este hospital dependen los centros de salud de la propia ciudad del Vero, además de los de Aínsa, Albalate de Cinca, Benabarre, Berbegal, Binéfar, Castejón de Sos, Fraga, Graus, Lafortunada, Mequinenza, Monzón rural y urbano y Tamarite de Litera. Su actividad sanitaria se complementa con el centro de especializades de Monzón y el centro sanitario de Fraga.