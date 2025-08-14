Muere un hombre de 58 años en un accidente laboral en Puente la Reina (Huesca)

Un hombre de 58 años ha muerto este jueves en un nuevo accidente laboral en Aragón. En esta ocasión, el suceso ha tenido lugar en la localidad oscense de Puente la Reina, en una fábrica de áridos. La muerte de este varón eleva a 26 los fallecidos en accidente laboral en lo que va de 2025. Una cifra que alarma a instituciones, sindicatos y patronal, que el pasado 9 de agosto emitieron un comunicado conjunto insistiendo en su compromiso para acabar con la siniestralidad laboral, tras el importante repunte de casos en el período estival.

Poco antes de las 17.00 horas, el 112 recibía el aviso del accidente en la empresa de áridos de Puente la Reina. Un camión había atropellado accidentalmente a uno de los empleados, pasándole por encima inmediatamente después. La planta en la que tuvo lugar el suceso se encuentra muy cerca de la gasolinera de la localidad, según ha podido saber este diario. Inmediatamente se han activado efectivos de la Guardia Civil y de las emergencias del 061, que se personaron en el lugar del accidente.

Todavía siguen abiertas las causas de la investigación de un suceso que eleva a 26 los muertos en accidente laboral en lo que va de ejercicio. El registro se acerca peligrosamente al total de muertes en accidente laboral que tuvo que llorar la comunidad en 2024. Entonces fuerton 28 las personas que murieron en su trabajo, o de camino a él, en todo el año. Aún quedan cuatro meses para finalizar 2025 y prácticamente se han alcanzado las mismas cifras.

En lo que respecta a accidentes laborales, el verano se está tiñendo de negro en la comunidad. Hace apenas cinco días, el pasado día 9, un joven de 22 años moría electrocutado en un bar de Las Fuentes, en Zaragoza, mientras reparaba una campana extractora. En la misma semana, Aragón lloró la muerte de otros dos trabajadores: un operario en una empresa de ascensores y un empleado de una contrata en la fábrica de Saica en El Burgo de Ebro.

El comunicado conjunto de DGA, sindicatos y patronal clasificó de "desafío prioritario" para el mercado laboral aragonés la reducción de la siniestralidad en el trabajo. "El contador de la vergüenza", término que utilizan las organizaciones sindicales, se pretende rebajar fomentando la prevención, la inspección y el control, aumentando la coordinación entre todos los actores y aborando el análisis de las causas.

El Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral se reunirá en septiembre, de manera extraordinaria, para insistir en la cultura de prevención de riesgos laborales. Pondrá el foco, según confirmó el propio Gobierno de Aragón, en las subcontratas.