Operación salida del 15 de agosto: la DGT estima más de 490.000 desplazamientos por las carreteras aragonesas

Durante el periodo comprendido entre esta tarde y el domingo 17 de agosto, que incluye el viernes 15 de agosto, día festivo de ámbito nacional, se producirá un importante movimiento de vehículos de largo y corto recorrido por toda las carreteras de la geografía nacional, motivado por la coincidencia en estos días de desplazamientos de salida/ retorno por cambio de quincena del mes de vacaciones de agosto; desplazamientos a poblaciones en que se celebren fiestas populares; y desplazamientos hacia poblaciones del litoral y playas, así como a zonas de montaña y segunda residencia.

También en estas fechas, en que se celebran festejos en gran número de poblaciones de todo el territorio nacional, se incrementarán los viajes de corta distancia para desplazarse a los mismos, tanto por la Red de Carreteras Principal como por la Secundaria, especialmente en las noches y madrugadas de estos días en que se desarrolla la Operación Especial. En este sentido se recomienda a los conductores extremar las medidas de seguridad vial necesarias.

También, por idéntico motivo, se intensificarán las medidas preventivas de control de velocidad, alcoholemia y drogas por parte de las Fuerzas de Vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Por ello, la Dirección General de Tráfico pone en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico denominadas Operación Especial 15 de Agosto - 2025, para dar cobertura al gran número de desplazamientos que se producirán durante estos días, contando para ello con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de Helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), con vistas a facilitar la movilidad y fluidez en las carreteras en que se prevén desplazamientos importantes de vehículos y velando por su Seguridad Vial.

Previsiones de circulación

La previsión de movilidad para esta Operación de Tráfico 15 de Agosto - 2025 por las carreteras de Aragón es de 493.000 desplazamientos de vehículos.

Horarios de mayor intensidad de tráfico

Jueves 14 de agosto, de 16:00 a 21:00 horas.

Viernes 15 de agosto, de 10:00 a 14:00 horas.

Domingo 17 de agosto, de 18:00 a 21:00 horas.

Tramos con obras

Con el fin de facilitar la circulación por las carreteras durante la Operación Especial 15 de Agosto - 2025, de las obras que actualmente se realizan en la red viaria española, serán paralizadas todas aquellas que afecten a la plataforma de circulación y zona de influencia de la carretera desde las 13:00 horas del jueves 14 de agosto hasta las 24:00 horas del domingo 17 de agosto. Los tramos afectados son:

N-232 209-224 Fuentes de Ebro – El Burgo de Ebro (Z)

N-232 293-296 Mallén (Z) – L.P. Navarra

N-234 120-121 Variante de Teruel

N-240 197-205 Siétamo – Huesca (HU)

N-330 274-294 L.P. Valencia – Villastar (TE)

N-330 296-301 Villastar (TE)

N-330 625-626 Variante Sabiñanigo (HU)

Para los que se ofrecen itinerarios alternativos:

AP-68, en lugar de A-68 y N-232 (tramo Zaragoza - La Rioja).

Z-40 Sur, si la Ronda Norte se encuentra congestionada (Zaragoza).

ARA-A1, que comunica N-2 y AP-2 con N-232 (Villafranca de Ebro – El Burgo de Ebro, Z)

Asimismo, la DGT ha realizado un listado de tramos conflictivos:

N-330 km 614-617 (Lanave – Hostal de Ipiés, Huesca) retenciones por fin de autovía sentido Francia y retenciones hasta incorporación autovía sentido Huesca.

N-240 km 197-205 (Siétamo, Huesca) retenciones por obras de construcción de la autovía.

N-232 km 179-180 (Azaila, Teruel) puente sobre el río Aguasvivas afectado por las tormentas del mes de junio. Retenciones en el tramo por la utilización de un semáforo para dar paso alternativo a la circulación

Restricciones a la circulación

La Resolución de la Dirección General de Tráfico de 20 de enero de 2025 (BOE de 25 de enero de 2025), por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2025, restringe, en determinados días y carreteras del territorio nacional, la circulación de vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, transporte de mercancías peligrosas, vehículos que precisan autorización especial para circular en razón de la carga que transportan, vehículos especiales y maquinaria de servicios automotriz-grúa de elevación.

En Aragón, se prohíbe la circulación de Transportes especiales (vehículos que precisan Autorización Complementaria de Circulación al superar las masas o dimensiones máximas permitidas), Mercancías Peligrosas (vehículos que transporten mercancías peligrosas) y vehículos especiales que no precisen autorización complementaria (maquinaria de servicio automotriz y grúa de elevación) en los siguientes periodos:

Jueves 14 de agosto desde las 16:00 a las 24:00 horas

Viernes 15 de agosto desde las 8:00 a las 24:00 horas.

Domingo 17 de agosto desde las 8:00 a las 24:00 horas.

Consideraciones de interés

Las Jefaturas de Tráfico hacen un llamamiento a los conductores para que realicen una conducción responsable.

Antes del viaje Ponga el vehículo a punto : revise frenos, dirección, neumáticos, etc.

: revise frenos, dirección, neumáticos, etc. Programe el viaje con antelación, evitando en lo posible los desplazamientos en días y horas desfavorables . Puede consultar al Servicio de Información de Tráfico.

en lo posible los desplazamientos en . Puede consultar al Descanse suficientemente y evite comidas copiosas: evitará la somnolencia. Y, sobre todo, no beba alcohol si va a conducir.