Piden la ayuda de los vecinos para localizar nidos de avispa asiática en Alcañiz

Varios apicultores de Alcañiz han localizado en las últimas semanas algunos ejemplares de avispa asiática (vespa velutina) dando parte al guarda de montes del Ayuntamiento de Alcañiz y a los Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón.

Se trata de una especie invasora que se alimenta de otros insectos polinizadores, entre ellos, las abejas. Debido a su voracidad, la proliferación de esta especie pone en peligro la actividad apícola por lo que desde ambos organismos se pide la colaboración ciudadana para tratar de localizar los nidos que puedan haber establecido en la zona.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcañiz, Ramiro Domínguez, ha declarado "Es importante localizar los nidos de esta especie invasora que puede poner en riesgo la apicultura en el Bajo Aragón. Es preciso actuar antes de que se extienda. Por ello, pedimos la colaboración ciudadana para localizar los nidos de esta avispa y por parte del Área de Medio Ambiente, vamos a incrementar los medios de vigilancia del monte incorporando un dron que podrá sumarse a este tipo de tareas".

El Gobierno de Aragón ha difundido varias publicaciones en las que describe este tipo de avispa y la peculiar forma de sus nidos, que pueden llegar a tener hasta 80 cm de diámetro presentando una apertura lateral.

Es necesario distinguir estos insectos invasores de otras avispas similares autóctonas que cumplen su función polinizadora y no presentan ningún tipo de amenaza.

En el caso de localizar un nido sospechoso de pertenecer a una colonia de avispa asiática, se recomienda dar aviso al Guarda de Montes o a los Agentes de Protección de la Naturaleza y no manipularlo en ningún caso, para que pueda ser eliminado con seguridad.