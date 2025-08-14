El Pirineo aragonés, destino estrella para este puente: "Somos de Argentina y nos vamos diez días a La Puebla de Castro"

El dicho que reza que "nadie está en su casa" para referirse a la actual vida nómada por trabajo y estudios, cobra aún más sentido si cabe estos días, a punto de encarar la segunda quincena de agosto y coincidiendo con un goloso día 15 que ha permitido a muchos aragoneses disfrutar de un puente de, al menos, tres días. En la Estación de Delicias de Zaragoza, la imagen tiene más que ver con el trajín del ir y venir de maletas que con la calma y la estampida de la capital, que para algunos no es origen, sino lugar de paso, es más evidente que nunca.

En una de las salas en las que los turistas aguardan impacientes mirando a las pantallas para ver cuándo sale su tren, llama la atención al fondo una familia numerosa. "Somos de Argentina y nos vamos diez días a La Puebla de Castro (Huesca)", sostiene Enzo mientras le prepara el bocata a uno de sus cuatro hijos. Lo cierto es que nada les ata a la comarca de la Ribagorza, que les pilla a más de 10.700 kilómetros, pero a este padre de familia le convenció ya Ordesa cuando hace años hizo la excursión a la Cola de Caballo. Y ahora toca hacer recorrido por "el santuario de Torreciudad, los Pirineos, Barbastro y Huesca capital".

En busca de la montaña también va Luis, un joven madrileño cuyos padres tienen casa en Panticosa. "Voy a pasar la segunda quincena de agosto", señala. Va visiblemente preparado con mochila, esterilla y botas porque le espera de todo menos estar parado. "Sobre todo correr en la montaña, hacer bicicleta, escalada y senderismo", añade Luis, quien reconoce que fue su padre el que, desde pequeño, le ha impulsado a este tipo de actividades sin perder de vista los peligros que puede suponer.

Compañeros de viaje los hay de muchos tipos, dependiendo de si se va en pareja, con amigos o en familia. Y también los hay de cuatro patas. Bruce, el chihuahua de Emely y de Carmen, madre e hija, les va a acompañar cinco días al País Vasco, concretamente a la localidad de Eibar. "Tenemos familia allí y vamos a visitarlos, a la playa y a refrescarnos de este calor", asegura Carmen, que no se refiere a la estación ya que parece ser un refugio climático en estas fechas. Y es que estas residentes de Zaragoza, como muchos, huyen este puente de agosto, pese a que, según Emely " aún han tenido que pedir dos días en el trabajo".

Feli y su marido llevan maletas, pero no son suyas. Se las guardan a una amiga de Barcelona que ha estado en su ciudad, en Huesca, para las fiestas de San Lorenzo. Y ahora, toca volver. "Nosotros ya estamos jubilados y solemos ir a balnearios y a la playa, pero en mayo. Este puente es una locura, porque está todo lleno, así que nosotros nos quedaremos en casa debajo del ventilador", explica Feli. Precisamente con acento catalán responde Ana, que acaba de sacar su billete para ir a Artesa de Segre, un pueblo de Lérida que visita "tres veces al año" para ver a sus padres. "Estaré una semana porque el miércoles trabajo otra vez", añade esta joven.

Entre risas y con la frase "una semana, como todos los obreros" resume Sara las que van a ser sus vacaciones en Barcelona junto a su pareja Teo. En su caso, pese a que es una ciudad que ya conocen, van a aprovechar "a estar en la playa y a hacer turismo". Algo que no es difícil de adivinar a juzgar por sus sombreros veraniegos y la sombrilla azul que asoma entre el equipaje. Justo de la capital catalana son Pilar y sus dos hijos, cuyo destino es Sigüenza (Guadalajara). "No tenemos muchos planes previstos. Volveremos cuando nos cansemos", comenta.