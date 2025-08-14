Este es el pueblo aragonés que sortea un descapotable

Agosto, sin duda, se ha convertido el mes por excelencia de las fiestas patronales, y, aunque el calor aprieta en muchos pueblos, esto no hace que pare la fiesta, ni la música, ni muchas de las actividades que preparan esos días, como las discomóviles y las orquestas de pueblo, donde a quién no le gusta cantar esas típicas canciones que todos se conocen.

Pero este año, en un pueblo ubicado en el Pirineo Aragonés, además de hacer todas las actividades para sus fiestas en honor a su patrón, San Ginés, hacen un sorteo que a muchos de los vecinos los ha dejado con la boca abierta, y es que no es para menos.

Sesué sortea un descapotable

El pueblo aragonés de Sesué se ubica en la provincia de Huesca, más concretamente pertenece a la comarca de Ribagorza y al partido judicial de Boltaña. Sus fiestas patronales se van a celebrar del 22 al 25 de agosto en honor a San Ginés y este año 2025 ya conocemos su cartel para disfrutar de las noches pirenaicas con algunos de sus invitados especiales, pero es que, además, una de estas noches tiene una gran sorpresa.

El día de inicio de las fiestas, 22 de agosto, esa misma madrugada, a las 3:00 de la mañana pondrá el broche de oro a la primera noche Leticia Sabater, que cantara su nuevo remix e irá vestida de monja de clausura. Pero este no es el único nombre conocido, la segunda noche, el sábado 23 de agosto, irá el Dandy de Barcelona, su primera aparición en Huesca y a lo grande, ya que a la vez se sorteará un coche descapotable.

Se trata de un Opel Tigra Twin Top Sport 1.8, un coche descapotable. Para conseguir las papeletas de dicho sorteo hay que ir a diferentes puntos de venta en el propio pueblo que son, el hotel de Sesué y el Bar de Sesué, además también se venderán durante las fiestas. No solo conformes con este cochazo, también se sorteará una experiencia gastronómica para dos personas en cualquier estrella michelín del Valle.

Durante las noches se podrá disfrutar de diferentes orquestas como la Orquesta Meteoro 2.0, la Orquestina de la Vall y la Orquesta Akros Show , y de su discomóvil con diferentes DJ. Además de tener actividades por el día para todos los públicos como el sábado 23 el gran parque infantil.