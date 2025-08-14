Recorrer el valle de Hecho rodeado de 1.500 ovejas: "Es un acercamiento sin edulcorantes a la vida del pastor"

Decidir entre playa y montaña siempre ha sido el debate del verano, pero lo cierto es que cada vez son más las personas que optan por la tierra más que por el agua, sobre todo los aragoneses, que tienen tan a mano paisajes de cumbres y praderas paradisiacos con solo clavar la mirada en el Pirineo. Y las vacaciones de verano son el momento idóneo para desconectar rodeado de naturaleza. Pero el proyecto 'Tras los pasos del pastor' va un punto más allá, ya que combina el senderismo con el turismo ovino, dando a conocer en grupos de máximo diez personas cómo se vive la trashumancia en el valle de Hecho.

"Es un acercamiento auténtico y sin edulcorantes de cómo es la vida del pastor", relata Guillermo Ipas, quien codirige esta iniciativa como guía de montaña y natural de Ansó. La ruta, de tres horas, es "accesible para todo el mundo" y tiene comienzo en la Selva de Oza a las 7.30 horas, pasando por el barranco de Estriviella y llegando a las laderas de las Peña Forca y Lenito. El pasado 7 de agosto esta iniciativa dio el pistoletazo de salida con todas las plazas cubiertas. "El perfil era de personas amantes de la montaña y curiosos del pastoreo, desde los 25 hasta los 76 años", señala Ipas, mientras pone sobre la mesa que esta oportunidad de ser trashumante por un día tiene una razón de ser. "Había mucha demanda en los valles de Ansó y Hecho de conocer un poco más acerca de este tema, porque son lugares donde tradicionalmente se ha llevado a cabo este trabajo", añade este montañero.

Luis Cascajús, el pastor de Hecho que protagoniza el proyecto 'Tras los pasos del pastor' / Servicio Especial

Ipas no tarda en hablar de su compañero, que al llamarlo sale el contestador automático y un 'fuera de cobertura' que no tarda en explicar: "el oficio del pastor son las 24 horas de los siete días de la semana". "Luis y yo somos un tándem maravilloso. Nos conocíamos, pero no habíamos trabajado juntos antes. Como mis dos hermanos y mi padre también se dedican a la ganadería y él se conoce los montes mejor que nadie, nos entendemos perfectamente", cuenta Ipas a este diario, mientras al fondo se oye el balido de una oveja. Como ella, un redil de otras 1.500 acompañan a las personas que se deciden a ir 'tras los pasos' de Luis Cascajús, que tiene 31 años recién cumplidos.

La inmersión es total, ya que por un precio de 45 euros, esta actividad también incluye un almuerzo con productos locales: embutidos, quesos, las famosas chesitas, y "que no falte la bota de vino". Para Ipas, este proyecto es casi ya personal, porque dice "se está perdiendo el arraigo en un mundo donde todo es más global" y esta "forma de vida", donde soportar altas y bajas temperaturas y madrugones inimaginables, debe reivindicarse como digna y respetable, a juicio de este oscense.

Entre repechos y paradas para mirar al horizonte u observar el ganado, esta actividad también promueve la duda y el diálogo, puesto que el objetivo es saber más que ayer. "Suelen surgir preguntas sobre el estilo de vida del pastor a lo largo de todo el año, sobre cómo deben comportarse con el ganado en la montaña, el tema del oso y los incendios forestales, que por desgracia es algo que estamos viendo mucho ahora", explica Ipas. Asimismo, los turistas demandan información a estos expertos sobre "cómo respetar el trabajo del pastor cuando llevan perros". En definitiva, se crea una especie de foro "muy participativo" donde amantes de la montaña se enriquecen con conocimiento y experiencia.

El grupo de personas que se sumó a la actividad 'Tras los pasos del pastor' el pasado jueves 7 de agosto. / Servicio Especial

Las próximas fechas abiertas para esta actividad grupal, impulsada por BEEP (Bioeconomía forestal para potenciar el pastoralismo en los Pirineos), con apoyo de la Fundación Pastores y fondos Next Generation, son el próximo martes 26 y el jueves 28 de agosto, para las que ya hay "bastantes solicitudes". Una actividad que Ipas confía seguir pudiendo llevar a cabo también a lo largo del mes de septiembre y mantenerla, si fuera posible, de cara al verano próximo. Todo para evitar que el "duro" oficio del pastor "se quede huérfano", ni que forme parte solo de la tradición familiar, pero que siga "teniendo herederos".