Samca buscará el extraño hidrógeno natural en el subsuelo de los Monegros y el valle del Cinca

Samca, el emporio aragonés nacido del carbón reconvertido en multinacional, toma posiciones en la carrera por el supuesto yacimiento de hidrógeno natural y helio en el subsuelo del valle del Cinca. El Gobierno de Aragón acaba de otorgar a la compañía cuatro permisos para explorar de forma inicial una amplia superficie entre las comarcas del Bajo Cinca, el Cinca Medio y Monegros. Lo que buscan son unas supuestas bolsas que albergan estos rarísimos materiales, que podrían ser utilizados como recursos energéticos, después de que unos inversores internacionales levantaran la liebre hace más de tres años a través de la mercantil financiada por inversores británicos Helios Aragón.

Minera de Santa Marta, una de las filiales especializadas en la búsqueda de recursos de Samca, solicitó en octubre de 2023 varias autorizaciones para empezar a estudiar el subsuelo de una decena de municipios de la provincia de Huesca. La empresa ha logrado la autorización para centrar los trabajos en algo más de 1.100 cuadrículas mineras (cerca de 28.000 hectáreas) repartidas por los términos de Castejón de Monegros, Sariñena, Sena, Villanueva de Sigena, Ontiñena, Ballobar, Zaidín, Velilla de Cinca, Osso de Cinca, Fraga y Candasnos.

Una ubicación al sur de las prospecciones de los inversores británicos

La enumeración no es baladí. Samca ha apostado por orientar su búsqueda varios kilómetros al sur de los terrenos donde hasta ahora se creía que se ubica el yacimiento. Helios Aragón busca hidrógeno natural en dos bolsas supuestamente localizadas a un kilómetro de Monzón, en dirección Barbastro, y se basan en unas perforaciones ejecutadas en los años 60 del siglo pasado por la Empresa Nacional de Petróleos de Aragón SA (Enpasa). Sin embargo, la compañía de la familia Luengo estudiará miles de hectáreas entre la autovía A-2 y el valle del Cinca, por lo que abarcará un terreno muy superior. Su intención, según consta en el documento emitido por el servicio provincial de Energía y Minas de Huesca, "se centra en la exploración de hidrógeno natural para su uso como fuente de energía".

Las actuaciones programadas por la empresa minera consisten en los trabajos previos a una prospección. Se incluye la recopilación documentación previa, la realización de una cartografía geológica, la digitalización y vectorización de la información del subsuelo, la interpretación geológica y geofísica del subsuelo, así como un estudio fotogeológico y un análisis de imágenes IR satélite Sentinel. Incluye también la modelización geológica 3D del subsuelo y la redacción de un informe final. El documento deja bien claro que los trabajos se llevarán a cabo evitando una alteración sustancial del terreno. El presupuesto de los cuatro programas se eleva a 113.500 euros.

Ejemplo de una plataforma de perforación que la empresa Helios Aragón quiere instalar en Monzón para abrir un pozo de investigación. / EL PERIÓDICO

La existencia de hidrógeno puro en la corteza terrestre se consideraba imposible por la comunidad científica, dada su su alta volatilidad y facilidad para mezclarse con otros elementos. Sin embargo, algunas publicaciones en revistas especializadas y el hallazgo de una bolsa con este gas en condiciones inalteradas en Mali parecen avalar la posibilidad de que exista en condiciones particulares.

Los argumentos presentados por la mercantil Helios Aragón, una filial de una empresa radicada en Singapur fundada por exdirectivos de petroleras como BP o Shell, sedujeron al Gobierno presidido por Javier Lambán, que concedió una declaración de interés autonómico al proyecto, que aspira a invertir 900 millones de euros para extraer 55.000 toneladas de hidrógeno y 2.500 toneladas de helio al año. Sin embargo, pese al aval administrativo, la iniciativa se llevó hace unos meses, dado que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) denegó la tramitación por la vía rápida que pedía la empresa para construir un pozo de 3,7 kilómetros de profundidad destinado a la investigación de estas supuestas bolsas de combustibles libres de hidrocarburos. Ahora está a la espera de obtener el aval ambiental por la vía ordinaria.

Ese será un paso futuro para Samca, que por el momento tiene que ejecutar la fase inicial de los estudios. La experiencia en el sector minero avala a la centenaria compañía aragonesa, que en el año 2019 puso fin a 60 años de explotación del carbón de Teruel. Sin embargo, mantiene su actividad en el sector, sobre todo fuera de España, aunque también promueve una iniciativa para extraer litio en Galicia.

Sin embargo, si por algo destaca este conglomerado es por la diversificación de sus filiales, con las que lídera sectores tan diversos como la agroalimentación, las energías renovables o la industria química. A esa cartera de activos se suma, como adelantó este diario en abril de este año, el pujante negocio de los centros de datos, dado que construirá un campus en el municipio de Luceni.