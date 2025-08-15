El 79% de las viviendas de Aragón quedarán fuera del mercado en menos de una década por su baja eficiencia energética

En tiempos de temperaturas muy altas, o muy bajas, una casa es un refugio. Pero no todas las viviendas están preparadas para ello. Un 79% de los hogares de Aragón tienen una baja eficiencia energética, con su consecuente impacto en la ciudadanía. Un efecto que en menos de una década será a un mayor: la Unión Europea no permitirá que se venda a partir de 2033 ninguna vivienda que cuente con las etiquetas de consumo energético más bajas (E, F y G). Tres años antes habrá ya un aviso, con las categorías F y G quedándose fuera del mercado.

La mejora del consumo energético es uno de los principales objetivos en materia inmobiliaria para todas las administraciones y los últimos reglamentos continentales ya ponen límite, por abajo, a los hogares que hacen una peor administración de la energía. En Aragón, según el primer Informe del Estado de los Edificios en Aragón realizado por el Observatorio de la Rehabilitación y Vivienda de la comunidad, un 79,01% de las casas de la comunidad tienen las etiquetas más bajas (E, F y G) de las siete con las que se califica el consumo de los hogares. "El parque edificatorio en Aragón, al igual que en muchas otras regiones de España, presenta importantes retos en términos de eficiencia energética debido a la antigüedad y características de los edificios existentes", concluye el informe, presentado en octubre de 2024.

El mismo estudio concluía ya hace un año -el parque de vivienda de Aragón no ha cambiado tanto, por lo que los datos son válidos para el verano de 2025- que la mayoría de las casas de la comunidad se construyeron "antes de que se implementaran normativas que priorizan el ahorro energético, mediante la obligatoriedad de la instalación de aislamiento térmico", por lo que muchos carecen de este tipo de instalaciones o de "sistemas eficientes de calefacción y refrigeración y tecnologías que minimicen el consumo energético". Un 64% de los edificios se levantaron antes de 1981, cuando se empezaron a implementar medidas para el ahorro energético.

Un 11,07% de las viviendas tienen el etiquetado F y un 10,61% tienen el etiquetado G, por lo que más de un 20% de las casas de Aragón no podrán salir al mercado en 2030 a menos que se rehabiliten. En el otro lado de la balanza, los mínimos datos de hogares con un consumo adecuado de energía. Tan solo un 0,49% de las viviendas, 685 casas en octubre de 2024, han logrado la categoría A por su eficiencia energética. No crece mucho en el segundo escalón, el B, que apenas llega al 0,99%. En los otros niveles que "se salvarán" de las restricciones de la UE en los próximos años, C y D, las cifras crecen, pero no tanto como para dar cobijo a los miles de aragoneses que cada día buscan un alquiler o se plantean una hipoteca. El 5,19% de los hogares del parque de vivienda de Aragón tiene la categoría C y el 14,33%, la certificación D.

La comunidad vuelve a estar en la media nacional en un estudio más. De hecho, el dato aragonés de viviendas con baja eficiencia energética prácticamente calca al español: un 79,01% en la autonomía por un 79,62% en España de viviendas en categoría E, F y G. Los registros se asemejan mucho en las posiciones nobles. Tan solo un 0,49% de las viviendas de toda España tienen la mejor etiqueta de eficiencia energética, por un 1,06% que consiguieron el certificado B. Un 4,81% de los pisos tienen el sello C, por un 14,08% que se quedaron en el cuarto escalón. "El gráfico muestra que tanto Aragón como el resto de España enfrentan desafíos similares en términos de eficiencia energética, con una gran cantidad de edificios en las categorías más bajas y un porcentaje muy reducido de edificios altamente eficientes con calificación A", advierte el Observatorio de la Rehabilitación y Vivienda en Aragón, que califica de "tremendo reto" el que tendrán que hacer frente sector público y privado en los próximos años para "llevar cabo la rehabilitación energética a gran escala, todo ello según la nueva directiva europea de eficiencia energética".

"La rehabilitación energética a gran escala permitirá reducir en cantidades muy significativas el consumo de energía en los edificios, fundamentalmente de energías procedentes de combustibles fósiles, lo que también posibilitará la reducción de la dependencia energética de este tipo de combustibles no renovables", completan las recomendaciones desde el observatorio aragonés.

Importante para comprar, menos para reformar

Los problemas en el aprovechamiento de la energía en los hogares se perciben por las personas que los habitan. Aunque las soluciones no serán a corto plazo, por los malos registros de Aragón y de todo el país, la concienciación ya cala entre los ciudadanos. Algunos ya incluyen la eficiencia energética como uno de los valores a tener en cuenta en su próximo alquiler o compra y otros se plantean hacer algo en sus actuales casas para actualizar el rendimiento energético.

El Observatorio sobre Vivienda y Sostenibilidad, publicado por la Unión de Créditos Inmobiliarios, investigó sobre estas variables y dejó a los aragoneses como algunos de los más interesados en la eficiencia energética de cara a su nuevo hogar. No lo son tanto aquellos que ya son propietarios, pues la comunidad tiene una de las tasas más bajas entre los interesados en llevar a cabo reformas en esta línea.

Un 83% de los aragoneses considera relevante la eficiencia energética durante el proceso de compra de una nueva vivienda. Un 27%, incluso, lo califica como "requisito fundamental" a la hora de elegir su futuro hogar. También es importante el número de ciudadanos de la comunidad, tres de cada cuatro de los encuestados, que pagaría más por tener una vivienda con un mejor certificado energético.

Además, casi un 52% de los aragoneses preguntados por UCI se ha planteado rehabilitar sus viviendas en busca de una mejora en el consumo de energía. Un 7,4% no se ha hecho esa pregunta, mientras que un 40,7% no considera necesaria esa intervención. Ligada a esta respuesta, Aragón se destapa como una de las autonomías a la que menos le entusiasma reformar para lograr unos niveles más bajos de uso de energía: un 82%, cuando hay comunidades que superan holgadamente el 90%.

Tampoco propondrían una reforma de este tipo con mucho entusiasmo para los edificios en los que se sitúan sus pisos. Un 46,2% de los aragoneses preguntados sí pedirían a su comunidad cambiar, pero es un dato alejado de territorios que rozan el 60% de predisposición. Lo destacable es que hace un par de años, en el primer observatorio de este tipo hecho por UCI, eran casi un 10% más: en 2023 hasta un 55,6% de los ciudadanos aragoneses pedirían estas reformas. Entonces era la sexta comunidad más interesada en este tipo de intervenciones.

La situación económica también se refleja en el estudio. El presupuesto medio de compra en Aragón en 2025 es de 155.172,41 euros, casi 23.000 euros más que en 2024, cuando el dato se quedaba en 132.391 euros. Los aragoneses se cuelan en el podio de los que más importe financian, con un 78%, solo por detrás de Canarias (84%) y Navarra (también 78%). Los aragoneses entran, además, en el puesto de honor de los interesados por las hipotecas verdes (para viviendas que cumplen criterios de sostenibilidad): un 47% se interesa por contratar este tipo de préstamos.