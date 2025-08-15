Azcón expresa “muchísimas dudas” sobre el proyecto de almacenamiento de CO₂ en el Maestrazgo

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha aprovechado este viernes su visita a Valderrobres con motivo de las fiestas patronales para abordar el controvertido proyecto de almacenamiento de dióxido de carbono que una empresa ha planteado en la comarca del Maestrazgo, próxima al Matarraña. En sus declaraciones, el presidente se ha mostrado cauto sobre el devenir de esta inversión, pero ha recalcado que el Ejecutivo autonómico será “especialmente exigente” en su tramitación administrativa, aunque ha enfatizado que la decisión final no dependerá de criterios políticos.

“Estamos preocupados con ese proyecto. Vamos a tener que verlo con todo el detalle”, ha admitido Azcón, al tiempo que ha subrayado que la actual fase de información pública “es una obligación legal” y no una decisión discrecional.

“Los políticos no decidimos cuáles son los proyectos que se tramitan o no se tramitan… un político no puede decidir si alguien puede pedir que se inicie un procedimiento administrativo o se vete”, ha explicado.

Azcón ha insistido en que el Gobierno aragonés seguirá el procedimiento marcado por ley, pero con el máximo rigor. “No creo que este sea uno de los sitios idóneos para que un proyecto de esas características se pueda poner en marcha, pero esa no tiene que ser la opinión de un político, sino la de los técnicos, los ingenieros y los expertos”, ha afirmado.

También ha asegurado que se solicitarán “todos los informes que sean necesarios” y que “cada uno de ellos deberá cumplir hasta la última coma y la última letra con la normativa medio ambiental”. En caso contrario, ha agregado, “ese proyecto evidentemente no verá la luz”.

Ha advertido, además, que la decisión final corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica.