La excursión en bus 4X4 que te llevará a uno de los ibones más bonitos del Pirineo

En los veranos, como es normal, las estaciones de esquí se paralizan, pero no siempre tiene porque ser así. Hay algunas que aprovechan sus instalaciones para seguir atrayendo turismo y que todas las personas puedan disfrutar de una pequeña parte del Pirineo.

Desde hace tiempo se puede ver que algunas de las excursiones en el Pirineo Aragonés se abren a todo tipo de públicos gracias a la posibilidad de acceder mediante otras posibilidades a los maravillosos ibones que hay en lo alto de las montañas como trenes o autobuses. Desde la estación de esquí de Panticosa, en verano, a través de sus instalaciones de telecabinas y posteriormente un bus 4X4 facilita para familias con niños o gente adulta no experimentada, llegar a sitios maravillosos.

Los dos lagos a los que puedes llegar con el bus 4X4

Para acceder a los lagos de Asnos y Sabocos primero tendremos que coger el telecabina, así podremos ahorrarnos la mayoria de desnivel del camino. Una vez hemos bajado de los telecabinas, a unos 100 metros andando de distancia podremos encontrar el primer mirador de esta ruta, el Mirador de Panticosa.

Telecabina en Panticosa / Aramón

Pero tu ruta no tiene por qué terminar aquí, si quieres seguir tu aventura puedes acceder a uno de los ibones del sitio con su bus 4X4, que ofrece la estación. Los precios no superan en ningún caso los 10 €, concretamente la entrada de adulto es 5,5 € y la de niños solamente 4 €, por lo que podrás ir sin problema con los más pequeños también a disfrutar de la naturaleza. Por el contrario, puedes hacerla también andando si el bus no es la opción ideal para ti.

Cualquiera de las dos opciones te lleva directamente al Ibón de Los Asnos, donde siguiendo un sendero a aproximadamente 15 minutos desde el ibón nos encontraremos el segundo mirados de nuestra ruta: El Mirador de Los Valles. Otra de las rutas que puedes hacer es por el sendero del lado contrario, a 30 minutos del primer ibón te encontraras el segundo, el lago de Sabocos. Bajando por la pista, una vez visitado este ibón, podrás encontrarte el tercer y último mirador, el Mirador de Sabocos.

Uno de los tres miradores de la ruta / Aramón

En la bajada, si hemos visitado este último ibón deberemos tomar otro camino diferente al anterior, esta pista es por la que baja el bus y podemos cogerlo en una de sus paradas. Si simplemente te has movido al mirador podrás cogerlo de vuelta en el mismo ibón de Los Asnos.

Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, los horarios y la frecuencia con la que está disponible este bus para llegar al lago de Los Asnos. Los horarios son de 10:30 h a 17:00 h. ininterrumpidamente, con una frecuencia aproximada de 30 minutos.

Una actividad ideal para hacer con niños, a muy bajo coste y disfrutar de la naturaleza y de las múltiples maravillas que hay en el Pirineo.