Del campamento de refugiados saharauis de Tindouf a Zaragoza: un verano alejado del desierto

El calor le molesta, no le gusta. Todavía son las diez de la mañana pero Hafdala (2014) tiene clara cuál es su preferencia: la sombra. Y eso solo si no hay piscina. Porque bañarse en ella es una de las cosas que más le gusta de sus veranos en Zaragoza con su familia de acogida, la pareja Cristina Zarazaga y David Vicente y sus hijos Pablo y Martín. Este es ya el cuarto año que está con ellos gracias al programa Vacaciones por la Paz y en este tiempo ha aprendido mucho español. Lo entiende casi todo y lo habla con soltura, y eso que en su colegio de Tindouf (Argelia) solo tiene unas pocas clases del idioma a la semana. "Hacemos todos los días español pero solo un poco", cuenta.

Cristina cuenta que Hafdala "enseguida empezó a entender las cosas muy bien". "Su capacidad de aprendizaje es una pasada", añade. Y no solo eso. A sus diez años muestra interés por todo lo que le rodea -la comida, las costumbres, las personas, etc.- y pregunta mucho, ya que sus veranos en Zaragoza son muy distintos a su día a día en el campamento de refugiados saharauis de Tindouf en el que vive. "Lo que hago es desayunar, ir al colegio, estudiar y a las dos comer", dice. Después duerme una siesta muy larga para evitar las horas de máximo calor y termina la tarde con sus amigos. No se va a dormir hasta las dos o tres de la madrugada, y a las siete de la mañana entra en clase.

"Ahora la familia vive en una jaima, porque hubo unas inundaciones este año y les tiró la casa", detalla Cristina. Según explica, la situación familiar de Hafdala es "muy estable". "Son familias grandes, los primos, los tíos... Los niños tienen una vida muy plena. Es dura porque el tema económico está mal, pero su vida de cariño es plena y tiene mucho arraigo familiar", relata. "Somos once primos -concreta Hafdala-. El hermano de mi mamá tiene cuatro niñas, el otro tiene dos niñas y dos niños y nosotros somos tres (él y sus hermanos)". Risueño, añade: "Soy más mayor que todos".

La pareja aragonesa Cristina Zarazaga y David Vicente con Hafdala, en el parque de la Sedetania de Zaragoza, este jueves. / Miguel Ángel Gracia

Es precisamente este vínculo con los suyos lo que les ha dejado anécdotas como la que recuerda Cristina: "Cuando vino aquí por primera vez y vio a gente pobre pidiendo en la calle se quedó muy sorprendido. De hecho, una de las cosas que dijo fue si no tenían familias, y contaba que allí todos se ayudan entre todos". "Es algo así como lo que se ve aquí en los pueblos", añade David.

El recuerdo es de aquel verano de 2022 en el que la pareja aragonesa se decidió, después de tenerlo en mente durante varios años, a acoger durante unas semanas a un niño de un campamento de refugiados saharauis en Tindouf. Hafdala entró en sus vidas y el cariño ha sido mutuo desde entonces. "Aquel verano nos íbamos a ir de vacaciones con mi madre y se puso enferma -recuerda Cristina-. Mientras estábamos en el hospital salió una noticia de que se buscaban familias de acogida, algo así como de última hora". La decisión fue para ellos un absoluto acierto.

Cristina recuerda que todo fue fácil desde el primer momento. "Cuando llegó nos fuimos de vacaciones a Cantabria con unos amigos que tienen tres hijos. Estaban allí seis niños jugando y eso le facilitó mucho la integración", señala Cristina que pone un ejemplo: "Llevábamos un disco duro con películas y decidieron ver la de los Minions porque ahí no hablan ningún idioma y nadie los entiende". Por aquel entonces, Hafdala no sabía nada de español. "Solo sabía la palabra piscina", agrega entre risas David.

David cuenta que al pequeño le sorprendían algunas cosas como el agua de la ducha -"Se quedaba flipando al ver cómo salía", dice- o el agua de boca. "Tú le pones un vaso y nunca se lo bebe entero, porque en su día a día no le sobra el agua. Bebe a sorbitos, pero está bien. Va comiendo cosas que no había probado nunca, sobre todo cosas como fruta, pescado, verduras...", expresa.

Quedan pocos días para que Hafdala, que aterrizó en tierras aragonesas el pasado 14 de julio, vuele desde el aeropuerto de Zaragoza rumbo a su casa. Allí le espera una familia cariñosa que le echa de menos, que confía en él y que tiene un cariño inestimable a Cristina y a David. "Su madre siempre nos pregunta si vamos a ir allí, porque se organizan viajes para ir desde aquí a Tindouf, pero suele ser muy complicado de cuadrar con nuestras vacaciones", cuenta Cristina.

Hafdala jugando en el parque de la Sedetania de Zaragoza, este jueves. / Miguel Ángel Gracia

Por ahora, no saben si el próximo verano podrán volver a pasar las vacaciones con Hafdala. Ellos quieren y él también, pero el programa comprende a niños de entre 8 y 12 años y depende de unas subvenciones que, lamenta la pareja, son cada vez más reducidas. "Nosotros nos encargamos de su cuidado, pero el viaje lo pagan las asociaciones con ayudas de la DGA y las diputaciones provinciales. También se les hacen revisiones médicas, pero las ayudas sociales están bajando a todos los niveles y todo esto se ve afectado -desarrolla Cristina-. El año pasado hablaban de que era posible que se recortase y los niños pudieran venir tres años en vez de cuatro, y este año han hablado de dos".

Si acogerán a otro niño de Tindouf o no en los próximos veranos está por ver, pues el vínculo emocional creado en estos cuatro años con Hafdala es muy fuerte y la pareja cree que necesitará un tiempo para acostumbrarse a los veranos sin él. Lo que tiene claro tanto la familia aragonesa como el niño saharaui es que volverán a verse dentro de unos años. Porque aunque el calor zaragozano le molesta, le encanta la piscina, la capital aragonesa y sus gentes. Es, sin duda alguna, uno más en la familia de Cristina, David, Pablo y Martín.