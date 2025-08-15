Condolencias: la sociedad civil y política llora la muerte de Javier Lambán

Javier Lambán ha fallecido este viernes, 15 de agosto, a los 67 años de edad. El mundo de la política, el oficio al que consagró su vida, y la sociedad civil española llora la pérdida de un convencido socialdemocráta que ha marcado la historia reciente de Aragón. Dirigentes de todos los partidos, presidentes autonómicos, representantes de las principales organizaciones empresariales, sindicales o culturales han recordado la figura del socialista ejeano.

La presidenta del Congreso de los Diputados y por ende la tercera máxima autoridad de España, Francina Armengol, ha destacado que Lambán fue "un servidor público ejemplar, profundamente comprometido con Aragón y con los valores que compartimos".

Como fiel defensor del autonomismo, la práctica totalidad de los presidentes de las comunidades españolas han trasladado sus condolencias por el deceso del político ejeano. Y aunque ya no ejerce como tal, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado "muchísimo" la muerte de "un servidor, un socialista coherente y, sobre todo, un hombre de fiar". "Para mí fue una gran suerte coincidir con él en el ejercicio de la política", ha escrito Feijóo en su cuenta de X. En su mensaje el líder del PP ha destacado que "discutimos, coincidimos y pactamos, pero lo más importante es que fuimos amigos".

El arco parlamentario aragonés

El arco parlamentario aragonés ha despedido al que fuera presidente de la comunidad entre 2015 y 2023. La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, (Vox) ha lamentado el fallecimiento del expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. "Lamento el fallecimiento de Javier Lambán, quien fuera presidente de Aragón y senador autonómico. Descanse en paz", ha escrito en X.

Alberto Izquierdo, presidente del PAR, formación con la que gobernó en su segunda legislatura, ha recordado que Javier Lambán fue un hombre "capaz de transformar Aragón, un visionario, un político de los pies a la cabeza, pero, sobre todo, un aragonés de los pies a la cabeza que sí que se creía este territorio".

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha lamentado la muerte del expresidente de Aragón Javier Lambán, un hombre que, ha dicho en un mensaje en X, "trabajó hasta el último día defendiendo los intereses de Aragón". La popular ha dicho del socialista que fue un "referente político" cuya vida "estuvo dedicada a esta tierra".

Otras entidades

En el ámbito de la sociedad civil, el Real Madrid, club de los amores de Lambán, ha lamentado el fallecimiento de Javier Lambán, "un gran aficionado madridista que siempre demostró su pasión por el Real Madrid". Desde el Real Zaragoza queremos transmitir nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Javier Lambán, presidente de Aragón entre 2015 y 2023.

Los cinco obispos de Aragón han expresado su pesar por el fallecimiento del expresidente del Gobierno de Aragón. "Nos unimos al dolor de su familia, de sus amigos y de quienes hoy lloran su pérdida. Reconocemos en él a un servidor público que ejerció sus responsabilidades con coherencia e integridad, siempre al servicio de la sociedad aragonesa", han expresado en un comunicado conjunto.

Agentes sociales

Los gobiernos de Javier Lambán estuvieron marcados por la búsqueda de la paz social, marca de la casa en un Aragón con escasa conflictividad laboral. UGT, el sindicato al que estuvo afiliado desde su juventud, ha lamentado la pérdida de "un buen servidor público y una persona comprometida". Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha recordado en X que "si alguien me enseñó lo que es el compromiso y la lealtad por su tierra fue Javier Lambán". "Hoy perdemos a un político que defendió a Aragón y sus ideales", ha dicho el líder de la patronal.

En el ámbito de la cultura

Ávido lector y amante de la canción de autor, Javier Lambán cultivó un profundo conocimiento de distintas ramas de la cultura. El escritor Javier Sierra ha lamentado la muerte de "un historiador con alma de lector atento y crítico". "Convirtió los libros en bandera en varios momentos de su gestión y siempre se interesó por los autores aragoneses", ha escrito en X.