Eficiencia Energética CG: Asesoría energética y tributaria para administración pública

Lo que comenzó hace 18 años como un emprendimiento individual, recorriendo polígonos industriales de pueblos de Castellón y Tarragona, se ha transformado en una empresa con alcance nacional y una misión clara: ayudar a los municipios a que ahorren e ingresen dinero en aquello que concierne a empresas de electricidad, telefonía o agua, entre otras.

Eficiencia Energética CG, compañía liderada por Cristina Gil, es hoy una referencia en el asesoramiento energético integral. Con un equipo en crecimiento y una red de colaboradores comprometidos con el apoyo de municipios del mundo rural en toda España, ya que la falta de personal y recursos impide muchas veces una correcta gestión de todos estos servicios en dichos municipios.

“Siempre uno de mis objetivos ha sido gestionar problemas que las eléctricas generan constantemente, ya que con los años de experiencia me di cuenta que hay mucho engaño en cobro de consumos, potencias, lecturas estimadas y demás”, explica Gil.

Además, la experiencia adquirida durante todos estos años y el trabajo con más de 200 consistorios, ocasiona que los miembros de Eficiencia Energética CG escuchen en multitud de ocasiones la frase “ya que vosotros conocéis tantos ayuntamientos…” al inicio de la consulta de los municipios para adquirir más servicios con la compañía.

Eficiencia Energética CG ayuda a los ayuntamientos a que ahorren dinero en lo que concierne a empresas de electricidad, telefonía o agua. / Eficiencia Energética CG

Cada día, la empresa negocia con diferentes colaboradores para contratar servicios para los ayuntamientos, consiguiendo que las condiciones sean más beneficiosas que si las negociaran por sí solos.

Desde sus inicios, su trabajo ha consistido en acompañar al cliente, en la optimización de su consumo energético y en la eficiencia del uso del agua. Hoy, Eficiencia Energética CG ofrece un abanico de servicios innovadores y personalizados, que incluye:

Una aplicación online de monitorización energética que permite controlar y analizar el consumo eléctrico sin necesidad de instalar equipos en las instalaciones del cliente. Además, monitorizamos instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, permitiendo analizar en detalle la producción solar, el ahorro generado y la optimización del uso de energía renovable.

que permite controlar y analizar el consumo eléctrico sin necesidad de instalar equipos en las instalaciones del cliente. Además, monitorizamos instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, permitiendo analizar en detalle la producción solar, el ahorro generado y la optimización del uso de energía renovable. Compra personalizada de energía : diseñan licitaciones a medida para ayuntamientos, adaptadas a sus curvas horarias de consumo, logrando que paguen la luz a precio de coste, con un control real de sus suministros.

: diseñan licitaciones a medida para ayuntamientos, adaptadas a sus curvas horarias de consumo, logrando que paguen la luz a precio de coste, con un control real de sus suministros. Asesoramiento 24/7 : uno de los pilares de la empresa es su disponibilidad constante para resolver dudas o imprevistos.

: uno de los pilares de la empresa es su disponibilidad constante para resolver dudas o imprevistos. Eficiencia del agua : mediante un equipo de profesionales, monitorizamos las instalaciones con contadores inteligentes, eliminamos la cal de las tuberías, mediante un tratamiento ecológico que elimina la acumulación de cal y previene de incrustaciones calcáreas y, además, detectamos las fugas de agua a tiempo real, mediante sensores de fibra óptica que ofrecen una localización precisa de las mismas, minimizando altos costes en su localización y perdidas de agua.

: mediante un equipo de profesionales, monitorizamos las instalaciones con contadores inteligentes, eliminamos la cal de las tuberías, mediante un tratamiento ecológico que elimina la acumulación de cal y previene de incrustaciones calcáreas y, además, detectamos las fugas de agua a tiempo real, mediante sensores de fibra óptica que ofrecen una localización precisa de las mismas, minimizando altos costes en su localización y perdidas de agua. Decoración navideña personalizada : porque la eficiencia también puede ser creativa, ofrecen soluciones decorativas navideñas para los municipios, combinando innovación, estética y presupuesto ajustado.

: porque la eficiencia también puede ser creativa, ofrecen soluciones decorativas navideñas para los municipios, combinando innovación, estética y presupuesto ajustado. Búsqueda de servicios conjuntos: una de las funciones de la empresa es negociar servicios para nuestros ayuntamientos, sin importar el número de habitantes, ya que todos deben tener las mismas oportunidades y beneficios.

Más ingresos para los municipios rurales

La visión de Cristina Gil no se detiene en la eficiencia energética. A través de su empresa hermana C&A Tributos, el grupo también se especializa en aumentar los ingresos de las administraciones públicas mediante la correcta aplicación de normativas fiscales.

“En C&A Tributos, ofrecemos un equipo de profesionales especializados para verificar la autoliquidación de las compañías eléctricas sin que el ayuntamiento tenga que realizar ningún pago hasta que los ingresos sean efectivamente recibidos”, aseguran desde la compañía.

C&A Tributos aumenta los ingresos de la Administración Pública mediante la correcta aplicación de normativas fiscales. / Eficiencia Energética CG

Entre sus principales líneas de acción se encuentran:

Revisión de la tasa del 1,5% sobre la ocupación del dominio público por parte de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones.

sobre la ocupación del dominio público por parte de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones. Revisión de las ordenanzas municipales y su creación a partir de la elaboración de pliegos de cláusulas administrativas y técnicas para contratos de obras, suministros y servicios en el ámbito de la administración pública y del asesoramiento durante todo el proceso de contratación.

y su creación a partir de la elaboración de pliegos de cláusulas administrativas y técnicas para contratos de obras, suministros y servicios en el ámbito de la administración pública y del asesoramiento durante todo el proceso de contratación. Servicios de auditoria y asesoramiento jurídico-financiero .

. Valoración de tasa de transporte e implantacion de la nueva Ordenanza Fiscal que permita el cobro a compañias electricas por el uso de paso de de líneas eléctricas de media y alta tensión, torres, oleoductos o gasoductos.

que permita el cobro a compañias electricas por el uso de paso de de líneas eléctricas de media y alta tensión, torres, oleoductos o gasoductos. Gestión de los CAEs (Certificados de Ahorro Energético) , un derecho que desde enero de 2023 permite a los ayuntamientos obtener compensaciones económicas por mejoras en eficiencia.

, un derecho que desde enero de 2023 permite a los ayuntamientos obtener compensaciones económicas por mejoras en eficiencia. Regulación de ordenanzas fiscales como el IAE, BICE y otros tributos locales.

como el IAE, BICE y otros tributos locales. Redacción y cálculo de la nueva tasa de basura, exigida a partir de 2025.

Vocación de servicio y experiencia contrastada

Actualmente, Eficiencia CG cuenta con un equipo de siete personas —ocho en septiembre— que, junto con una red de colaboradores, permite a la empresa llegar a rincones del país muchas veces olvidados por los grandes operadores.

“Este año hemos entrado en municipios bastante grandes a nivel nacional, mancomunidades y diputaciones, lo que nos indica que todo el equipo está haciendo un gran trabajo”, destaca Gil.

Con una clara vocación de servicio, experiencia contrastada y una oferta integral de soluciones energéticas, Eficiencia Energética CG no solo asesora: transforma la forma en que los municipios gestionan su energía y sus recursos. Una labor que, en tiempos de crisis climática, cobra más valor que nunca.

Los municipios rurales están muy agradecidos con la gestión de la empresa. / Eficiencia Energética CG

Testimonios de ayuntamientos rurales

Los alcaldes y ayuntamientos de pueblos rurales que trabajan con Eficiencia Energética CG han querido dejar su opinion acerca de su experiencia con la empresa, que opera principalmente en Aragón, aunque su expansion cada vez abarca más zonas del territorio nacional.

Enrique Pueyo, alcalde de Aínsa, asegura que el consistorio ha reducido “considerablemente las tarifas de la luz, alrededor del 30% y hemos conseguido que las empresas que tienen que pagar por las infraestructuras públicas, lo hagan”.

La empresa de Cristina Gil, además, “nos ha ayudado en aspectos como el contacto con distribuidoras o la gestión de contratos y pliegos. Gracias a empresas como Eficiencia Energética CG, que se preocupa por municipios pequeños, se logran avances", señala Pueyo.

En la misma línea se encuentra Fernando Safont, alcalde de Iglesuela del Cid y presidente de la Comarca del Maestrazgo, quien solo tiene palabras de gratitud hacia Cristina y su compañía: “El trato es excelente no, lo siguiente. Fuimos de los primeros ayuntamientos en contar con sus servicios y, cuando ha habido un problema, siempre ha estado ahí. Da igual la hora. Es una empresa comprometida con el medio rural y hay que valorar este tipo de apuestas”.

Ricardo Blanch, alcalde de Peñarroya de Tastavins, por su parte, indica que trabajar con Eficiencia Energética CG ha sido "una experiencia muy positiva, puesto que hemos ahorrado mucho dinero en gastos fijos y tenemos que agradecer a estas empresas porque hace que los ayuntamientos sean más eficientes y económicamente sostenibles". La empresa, tras trasladar sus oficinas de Vinaròs y Alcañiz, está instaurada actualmente en este municipio, donde está dando trabajo constante a personal de la zona.

Las labores de la empresa, no obstante, no permanecen únicamente en el interior de los límites aragoneses. Así, Jesús Manuel Alonso, alcalde de Agreda (Soria), agradece su función: “Estamos muy contentos con sus propuestas y con la asistencia permanente y la atención inminente siempre que se requiere. No solo hemos incrementado los ingresos en las arcas municipales, sino que también nos han ayudado a resolver otros problemas”.

Un trabajo que ha dado sus frutos y que puede favorecer la expansion por otras comunidades de España: “Eficiencia Energética CG es totalmente aconsejable y ya la he recomendado a otros alcaldes de la provincia de Soria", concluye Alonso.

Francisco Mestre, presidente de la asociación Pueblos Más Bonitos de España, menciona que "trabajamos desde hace seis años con ellos y la introdujeron los propios pueblos de la asociación porque les repercutía de manera muy positiva. Todos los municipios que trabajan con este equipo hablan muy bien de ellos y están muy contentos. Aún no he encontrado ningún pueblo que se queje de su gestión”.

"La experiencia es muy buena. Desde el minuto uno nos están poniendo todo muy fácil. Estamos sacando beneficio económico y, además, han ido siempre un paso más allá. Nos han asesorado en tareas de nuevas ordenanzas y facilitado mucho el trabajo a ayuntamientos pequeños como el nuestro". Así habla Luis Alfonso Cordero, alcalde de Val de San Lorenzo (León) de la gestión de Eficiencia Energética CG.

Desde el Ayuntamiento de Vilviestre del Pinar (Burgos) aseveran también que “su forma de trabajar es rápida y con buena atención. El resultado es muy bueno. Estamos notando un ahorro importante y su atención es muy buena e inmediata”.