Las fiestas de San Lorenzo llegan a su final sin incidencias destacables

Las fiestas de San Lorenzo en Huesca terminaron ayer por la noche tras nueve días de celebración que han transcurrido prácticamente sin incidencias y en los que la afluencia ha sido máxima. En los primeros días acudieron más de 140.000 visitantes a la ciudad, que alcanzó el lleno hotelero. La alcaldesa de la capital oscense, Lorena Orduna, realizó un balance positivo de esta «excelente» edición de 2025 que, recordó, ha tenido una programación multitudinaria.

Orduna expresó que la feria taurina ha funcionado «fenomenal» y ha atraído a visitantes internacionales, mientras que las plazas, calles, espectáculos, conciertos y actividades folclóricas han registrado muchos espectadores. La alcaldesa destacó que la afluencia se ha disgregado de manera ordenada, lo que ha favorecido que durante las fiestas hubiera una convivencia respetuosa y segura.

Durante estos días, Policía Nacional, en coordinación con la Policía Local, ha mantenido desplegado un dispositivo para garantizar el orden público, la seguridad de los asistentes y el desarrollo normal de los actos. Según han indicado desde este cuerpo de seguridad del estado, durante las fiestas no ha habido ningún delito contra la libertad sexual ni otras incidencias destacables.

Eso sí, este viernes por la mañana, durante la suelta de vaquillas, un joven ha sufrido una caída. “Estamos a la espera de recibir más información, pero esperamos y deseamos que se recupere lo antes posible”, ha señalado la alcaldesa.

En el Puesto de Mando Avanzado solo se han registrado pérdidas de móviles, algún menor extraviado y casos aislados, todos ellos resueltos con rapidez. El número de denuncias por extravío o sustracción de teléfonos ha descendido este año. El grueso de los hurtos de los mismos tuvo lugar durante la tarde-noche del día 9 de agosto y la madrugada del día 10, cuando los agentes policiales detuvieron a un integrante de un grupo itinerante dedicado a esta actividad delictiva.

Los puntos violeta tampoco han reportado ninguna intervención, lo que la alcaldesa calificó como «un motivo de agradecimiento hacia el comportamiento ejemplar de vecinos y visitante».

Se han contabilizado cinco denuncias por lesiones recibidas, sin revestir gravedad. En colaboración con Policía Local, se han realizado tres detenciones por resistencia en intervenciones por alteración del orden al mostrar los implicados una resistencia activa a los agentes intervinientes. A estas se suman las detenciones practicadas por vigilantes de seguridad a dos espectadores que, tras ser requeridos para abandonar las gradas por alteración del orden durante la lidia, mostraron resistencia y acometieron a los vigilantes.

También se ha detenido a una persona por robo con violencia al tratar de sustraer mercancía expuesta por un vendedor ambulante, a quien llegó a agredir propinándole una patada.

Además, ha habido 66 denuncias por tenencia y consumo de drogas y 5 por porte de armas prohibidas. Un varón ha sido detenido como presunto autor de tráfico drogas, aprehendiéndose 8,76 gramos de ketamina destinadas a la venta.

Los agentes han velado porque los establecimientos y los diversos eventos cumplieran con las medidas de seguridad adecuadas y su personal se encontrara trabajando cumpliendo los requisitos administrativos preceptivos, realizándose inspecciones por parte de la Unidad de Seguridad Privada de Policía Nacional, así como por el Grupo de Extranjería, en conjunto con la Inspección Provincial de Trabajo.

En estas fiestas, los niños han portado por primera vez pulseras identificativas que la Policía Nacional repartió durante los días 7 y 8 de agosto en una mesa informativa instalada en la plaza Navarra. A diferencia de otros años, no se ha realizado ninguna intervención por niños extraviados.