Un fondo británico afronta la máxima sanción por la plantación ilegal de almendros en Pina de Ebro

El Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón acaba de elevar una propuesta de sanción por infracciones "muy graves" contra la mercantil Prunus Nuts, perteneciente al fondo de inversión británico Cibus Capital, por el desarrollo de una plantación ilegal de almendros en un paraje que goza de especial protección ambiental y para el que no habían obtenido los permisos pertinentes. A juicio del Ejecutivo autonómico, los hechos constituyen un ilícito que podría acarrear una multa de entre 200.000 y dos millones de euros, así como la inhabilitación para desarrollar su actividad entre uno y dos años.

Según ha podido saber este diario, los técnicos de la comisión de seguimiento ambiental del Ejecutivo aragonés entienden que hay "elementos probatorios suficientes para iniciar un procedimiento sancionador" por el máximo quebrantamiento de la ley de prevención y protección ambiental de Aragón. El hecho de mayor gravedad que se le imputa a la mercantil es la transformación en regadío de 88 hectáreas más de las autorizadas en el Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés (Pebea) y sin obtener los permisos ambientales que exige la citada legislación.

De la citada superficie, un total de 23 hectáreas estaban catalogadas como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y por tanto, ubicadas dentro de la Red Natura 2000. Todo ello implica que se ha obviado la obtención de la declaración de impacto ambiental ordinaria que debe conceder el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), adscrito a la Consejería de Medio Ambiente, con la que se ha coordinado el expediente sancionador.

Este hecho constituye una infracción "muy grave" a la vista del artículo 104 de la citada ley de prevención. En uno de los supuestos se hace referencia a lo que sigue: "El inicio de la ejecución de un proyecto que deba someterse al procedimiento de evaluación ambiental de zonas ambientalmente sensibles previsto en el título II de la presente ley, sin el preceptivo instrumento de intervención ambiental, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas".

La propuesta de sanción no será firme hasta que venza el periodo de alegaciones y que ya obra en manos de Prunus Nuts. Una vez finalice el plazo y se estudien los recursos que la sociedad puede presentar se conocerá la cifra final de la sanción y las medidas correctoras a tomar por parte de la presunta autora de los hechos. Por el momento, las obras están paralizadas a la espera de ver cómo se desarrolla el expediente sancionador.

Trabajos desde hace un año y medio

Los vecinos y agricultores de Pina de Ebro comenzaron a observar cómo maquinaria pesada empezaba a trabajar en el entorno de Los Llanos de Pina hace un año y medio. Más allá de los daños sobre el medio natural, los principales afectados han sido los pineros. Los trabajos de Prunus Nuts destrozaron infraestructuras de riego y caminos en un paraje agrícola conocido como Los Llanos, lo que alarmó tanto a la comunidad de regantes como al ayuntamiento de la localidad cuando se dieron episodios de lluvias que antes se canalizaban sin problemas. Los daños registrados por el área de Agricultura del consistorio recogen la inundación de seis campos que suman 15 hectáreas y han quedado prácticamente inservibles, así como otras 30 hectáreas en las que los cultivos quedan anegados.

Por otro lado, una explotación ganadera queda rodeada de agua cada vez que el caudal del barranco adyacente sube por las tormentas, y aunque de momento no se ha inundado, sí ha tenido que dar por perdido el grano para los animales que almacenaba en las fincas anexas. Y a eso se suma el riesgo de desbordamiento del cauce, que cruza sin previo aviso la N-2.

Un fondo de inversión británico con más hectáreas en Aragón

Prunus Nuts es una sociedad dependiente de capital británico que desembarcó en Ejea de los Caballeros en el año 2023 con una plantación de almendros. Su operativa dio inicio en Andalucía, donde tenía hasta hace dos años su mayor activo, el grupo Innoliva, uno de los mayores productores de aceite de oliva virgen extra ecológico del mundo, y que vendió al fondo canadiense Fiera Comox. Ahora, el fondo Cibus, a través de esta mercantil, ha puesto sus ojos en Aragón, pues cuentan ya con 600 hectáreas en cartera en las Cinco Villas, a las que se suma el proyecto de la Ribera Baja del Ebro, que se planteaba como una plantación de 700 hectáreas.

El despliegue de los fondos de inversión es una tendencia al alza en Aragón, pues han encontrado en la abundancia de recursos hídricos que requieren las plantaciones de leñosos como los almendros, que han aportado una alta rentabilidad a sus promotores durante los últimos años.